Талибы захватывают столицы северных провинций: чем ответят Кабул и Вашингтон

"Талибан"* захватил пять столиц северных провинций Кундуз, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Балх, не считая административного центра провинции Нимроз на... 10.08.2021

Стремительный захват талибами пяти административных центров северных провинций Афганистана создает угрозы безопасности сопредельным странам Центральной Азии, подстегивает поток беженцев, инициирует начало масштабной гуманитарной катастрофы.За три дня 8 – 10 августа "Талибан"* захватил пять столиц северных провинций Кундуз, Сари-Пуль, Джаузджан, Саманган, Балх, не считая административного центра провинции Нимроз на юго-западе страны. Пять "обезглавленных" талибами провинций Афганистана представляют собой сплошное пятно на карте, при этом Джаузджан, Балх и Кундуз граничат с Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном.Военно-религиозное движение с начала лета доминирует над правительственными силами в большинстве провинций, и все же успехи на севере Афганистана выглядят парадоксальными. Здесь позиции "Талибана"* всегда были слабее, чем в центральных и южных регионах. В первое пришествие талибов к власти в 1996 – 2001 годах часть страны усилиями "Северной коалиции" все же оставалась неподконтрольной террористам. В Панджшерском ущелье тогда находились сотни тысяч беженцев, которые терпели лишения (не хватало питьевой воды и продуктов), но предпочитали жить так, а не в своих домах – под властью "Талибана"*. Сегодня относительно безопасными для беженцев остаются лишь укрепленная столица – Кабул, и территории соседних стран.Наиболее ожесточенные бои между правительственными силами и экстремистами идут в 18 провинциях, включая Бадахшан, Тахар, Кундуз, Джаузджан, Герат, Гильменд и Кандагар. При этом гибнут сотни мирных жителей, более 57 тысяч семей – покинули свои дома. Беженцы протестуют в Кабуле, требуют помощи от правительства и ООН. По данным министерства просвещения ИРА, после активизации боевых действий и наступления талибов по всей стране 42% учащихся лишились доступа к образованию. И это лишь зарницы грядущего "Исламского эмирата".Обеспокоенный признаками очередной организованной Вашингтоном гуманитарной катастрофы, Пентагон помогает как может – направил стратегические бомбардировщики В-52, которые с большой высоты бомбят позиции талибов и прилегающие застройки. Подобная тактика не изменила талибов за последние 20 лет, а после вывода войск США и НАТО авиаудары выглядят проявлением отчаяния и политического бессилия.Кто виноватВашингтон не имеет четкого плана действий на афганском направлении. Военно-воздушные силы США еще наносят авиаудары по талибам, преимущественно с отдаленной авиабазы Аль-Удейд в Персидском заливе. При этом Пентагон намекает, что в ускоренном падении будет виновато само "руководство" в Кабуле, которое неумело использует свои преимущества – современное вооружение и численное превосходство силовых структур.Американцам трудно признать, что двадцатилетнее военное строительство в Афганистане по стандартам НАТО (десятки миллиардов долларов инвестиций) – без учета местных реалий и менталитета – оказалось неэффективным. По мнению директора американского аналитического центра Defense Priorities Бенджамина Фридмана, которого цитирует The Washington Times, "миссия государственного строительства провалилась, а построить боеспособные вооруженные силы на плохом государственном фундаменте практически невозможно".Талибы берут афганские города, как в компьютерной игре – быстро, с минимальными потерями. Умело применяют в боях захваченную у противника бронетехнику и свои подразделения специального назначения. На днях пал даже стратегически важный провинциальный центр Шеберган (вблизи границ Узбекистана и Туркменистана), который ранее ожесточенно оборонялся и служил местом дислокации штаба одного из главных противников "Талибана"* – маршала Абдула-Рашида Дустума.Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по Афганистану, которое талибы предпочли не заметить. Глава афганской миссии ООН Дебора Лайонс предупредила, что нападение на городские районы может привести к огромным жертвам среди гражданского населения, страну ожидает "трагически взаимосвязанная цепь кризисов", восстановление Исламского Эмирата неприемлемо для США. Одновременно Вашингтон и Лондон призвали своих граждан немедленно покинуть взрывоопасный Афганистан.Гипотетически Пентагон еще может вернуться, но в реальности на это уже нет денег и времени. The New York Times, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщает, что военные успехи талибов не изменили планов президента США Джо Байдена по выводу американских войск из Афганистана. Таким образом, Вашингтон окончательно бросает своих азиатских и европейских союзников на произвол судьбы и талибов.Что делатьПосле длительной войны США и НАТО пытаются убедить "Талибан"* отказаться от наступления и близкой победы. Официальный представитель альянса 10 августа заявил: "Талибы должны прекратить свои нападения и честно участвовать в мирных переговорах". Североатлантический альянс призывает террористов прекратить вооруженную борьбу, иначе международное сообщество никогда не признает их власти.Редкая, парадоксальная наивность. Второе взятие Кабула талибами совсем не за горами. А потом международный терроризм с территории Афганистана предсказуемо начнет "проецировать силу" на западноевропейском направлении. Разумеется, наркотрафик тоже никуда не денется.Переговоры по Афганистану в Дохе с участием представителей России, Китая, Пакистана, США и "Талибана"* начались 10 августа. Сложно предсказать их итог, но война в Афганистане, безусловно, продолжится. Сказки о договороспособных, "хороших талибах", которые могут легитимно встроиться во властные структуры существующей Исламской республики и перековать автоматы на мотыги, сочиняют лишь безответственные, недальновидные или небескорыстные люди.На всякий случай, Россия, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан провели серию совместных войсковых маневров у границ Афганистана, с привлечением значительных сил, бронетехники и ударной авиации. Кроме того, Москва увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии, и активно содействует совершенствованию национальных вооруженных сил.Россия значительно укрепила свою 201-ю военную базу в Таджикистане, в арсенале появились новая бронетехника и огнеметы повышенной дальности. Сохраняется повышенная боеготовность, и это разумный подход к вероятному диалогу с непредсказуемым "Исламским эмиратом" талибов, очертания которого уже вполне различимы на горизонте.* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.

афганистан

