https://ru.sputnik.md/20210810/upravlencheskaya-kontrrevolyutsiya-43784240.html

Управленческая контрреволюция

Управленческая контрреволюция

Новое правительство начало работу с повальных увольнений руководящих работников в министерствах. 10.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-10T22:45+0300

2021-08-10T22:45+0300

2021-08-10T22:45+0300

политика

правительство

министерства

кадры

в молдове

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Было в Молдове время, когда массовые чистки в госаппарате при смене власти считались чем-то зазорным и неправильным. Не то, чтобы власть не заменяла прежних функционеров на "своих" людей. Но делалось это не открыто и уж, ни в коем случае, не демонстративно.Считалось, что политическая принадлежность не должна влиять на кадровые назначения в правительстве, в министерствах и в госаппарате. Премьеры, бывало, специально подчеркивали в публичных обращениях, что преемственность обязательно должна быть сохранена в исполнительной власти. И что профессиональные люди сохранят свои посты, вне зависимости от их убеждений и политических симпатий.В целом упор на дистанцирование госаппарата от политики некоторые обозреватели даже называли "управленческой революцией". Считалось, что это прогрессивный шаг и европейские стандарты — когда власть меняется, а профессионалы продолжают работать на своем месте.Акцент на отстраненность от политической конъюнктуры со временем привел даже к появлению слова "технократы" — это когда и правительство формировалось подчеркнуто неполитическое, и во всем госаппарате поддерживался тот же принцип.Поэтому дележка постов между партиями, которую устроил первый "Альянс за европейскую интеграцию" в 2009 году, произвела в обществе нешуточный скандал. Откровенный распил госаппарата по политическим квартирам сопровождался валом критики. А слово "алгоритм" — посты делили по сложному алгоритму — надолго стало ругательным.В году 2021-м увольнениями и назначениями по политическому принципу уже никого не удивишь. Однако правительство Натальи Гаврилицы здесь выделяется на общем фоне. Сообщив, что вся система госуправления нуждается в перезагрузке, команда нового премьера приступила к массовой замене кадров — начав с увольнения госсекретарей в министерствах.Первое заседание правительства продолжалось всего 35 минут. За эти полчаса успели уволить госсекретарей в Минфине, Минэкономики, МИДЕИ, Минюсте, МВД, Минобороны, Минсельхозе, Минобразования и Минздраве. Свои посты потеряли директоры Агентства земельных отношений и кадастра, Агентства межэтнических отношений, Агентства публичной собственности, Агентства интеллектуальной собственности и Национальной кассы медицинского страхования.Представляли все эти снятия с должностей, как "на основании заявления об отставке" — видимо, всем сразу госсекретарям одновременно пришла в голову идея покинуть должность.Иного выхода, похоже, и не было. Посты госсекретарей люди занимали по итогам конкурсов. И это тоже считалось прогрессивной, и даже в чем-то революционной практикой. Увольнения же произошли без всякого, скажем так, конкурса. Госсекретарям не предъявляли претензий, не было организовано никаких комиссий по оценке их деятельности.И получается, сама идея проведения конкурсов на должность потерпела крах. Какой смысл в конкурсе, в отборе лучших, подходящих по всем параметрам для своей работы, если все это не имеет никакого значения?В поиске мотивов, которым руководствовался кабинет министров, не удается отыскать ничего, кроме мотива политического. Уволенные госсекретари не входили в политическую команду PAS. А те, кого назначат им на смену, скорее всего, будут полностью соответствовать политическому курсу партии.В руководстве PAS и в правительстве могут сослаться (и уже ссылаются) на некую особую, небывалую политическую миссию, которую должен исполнить кабинет министров Гаврилицы. Во множестве произносятся речи в духе "до основанья, а затем". О наступлении "хороших времен", которые будут радикально отличаться от времен прежних. А значит, и команда здесь нужна особая, подчиненная единой политической задаче, в едином порыве идущая четко указанным политическим курсом.На самом деле эта идеологема "смены эпох" ничего не объясняет и не оправдывает.Сомнительно, что даже в МИДЕИ, для правильного проведения политики партии, необходим абсолютно лояльный с политической точки зрения персонал. Недаром внешняя политика государства, по Конституции, возложена на президента страны. А вот МИДЕИ не прокладывает никакого собственного внешнеполитического курса. Министерство — это посольства и консульства, визы и протокол — практические, насущные вопросы.Или, допустим, Минсельхоз. Пшеница как колосилась в 2001 году при коммунистах, так она колосилась и в 2010 году при "Альянсах за евроинтеграцию". Дизельное топливо не изменило состав после отставки правительства Филата. Рапс не начал расти вверх ногами в период президентства Тимофти, а коровы при правлении Демпартии доились с той же регулярностью, что и при коалиционном кабинете ACUM-ПСРМ.Министерства и ведомства, службы и агентства, кассы и бюро — все они призваны решать абсолютно неполитические задачи. Строить дороги и ремонтировать мосты, лечить пациентов и учить детей, развивать экспорт и заботиться об инфляции. Их дело — решать тысячи вопросов, которые касаются практической, бытовой стороны жизни миллионов людей, которые живут в Молдове.Где здесь, а главное, зачем должен применяться политический принцип — абсолютно неясно. Возвращение к временам, когда политическая принадлежность была главным критерием при отборе кадров — это явный регресс. Управленческая контрреволюция, не иначе.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20210809/pravitelstvo-chistka-naznacenia-moldova-43745862.html

https://ru.sputnik.md/20210810/chto-proiskhodit-mezhdu-predstavitelyami-novoy-vlasti-moldovy-i-genprokurorom-43779981.html

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правительство, министерства, кадры, в молдове