https://ru.sputnik.md/20210810/v-indii-zafiksirovan-5-mesyachnyy-minimum-zabolevshikh-covid-19-43757715.html

В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19

В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19

В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19

2021-08-10T10:53+0300

2021-08-10T10:53+0300

2021-08-10T10:53+0300

коронавирус

в мире

индия

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Индии отмечено 28,2 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом - это наименьший прирост с марта нынешнего года, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.Вторая волна коронавируса началась в Индии в марте 2021 года, а с 21 апреля по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Согласно последним данным Минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 31,99 миллиона, выздоровели более 31,18 миллиона, умерли более 428 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 388 тысяч человек.Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID-19 получили более 514 миллионов человек, или чуть больше 36,9% населения страны, из них обе дозы вакцины получили более 114,2 миллиона человек, или чуть более 8% населения.

https://ru.sputnik.md/20210624/v-indii-zafiksirovana-pervaya-v-mire-smerit-ot-shtamma-delta-plyus-35239186.html

https://ru.sputnik.md/20210610/indiya-obnovila-antirekord-po-chislu-smertey-ot-koronavirusa-za-sutki-35062597.html

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