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В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19
В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19
В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19
2021-08-10T10:53+0300
2021-08-10T10:53+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Индии отмечено 28,2 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом - это наименьший прирост с марта нынешнего года, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.Вторая волна коронавируса началась в Индии в марте 2021 года, а с 21 апреля по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.Согласно последним данным Минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 31,99 миллиона, выздоровели более 31,18 миллиона, умерли более 428 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 388 тысяч человек.Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID-19 получили более 514 миллионов человек, или чуть больше 36,9% населения страны, из них обе дозы вакцины получили более 114,2 миллиона человек, или чуть более 8% населения.
https://ru.sputnik.md/20210624/v-indii-zafiksirovana-pervaya-v-mire-smerit-ot-shtamma-delta-plyus-35239186.html
https://ru.sputnik.md/20210610/indiya-obnovila-antirekord-po-chislu-smertey-ot-koronavirusa-za-sutki-35062597.html
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в мире, индия

В Индии зафиксирован 5-месячный минимум заболевших COVID-19

10:53 10.08.2021
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© REUTERS / Danish SiddiquiНага Садху надевает маску перед процессией для купания в реке Ганг на Фестивале кувшинов в Харидваре, Индия
Нага Садху надевает маску перед процессией для купания в реке Ганг на Фестивале кувшинов в Харидваре, Индия - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© REUTERS / Danish Siddiqui
Минздрав Индии также обнародовал данные по вакцинации населения страны.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В Индии отмечено 28,2 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом - это наименьший прирост с марта нынешнего года, передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав.
Отделение интенсивной терапии в здании Медицинского центра Сент-Винсент, используемое для больных коронавирусом (9 апреля 2020). Лос-Анджелес - Sputnik Молдова, 1920, 24.06.2021
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Вторая волна коронавируса началась в Индии в марте 2021 года, а с 21 апреля по 17 мая число новых случаев заболевания ежедневно превышало 300 тысяч в сутки – больше, чем в любой другой стране, и пять раз составляло более 400 тысяч. Максимальное число лечащихся от коронавируса во время второй волны пандемии составляло более 3,7 миллиона человек.
Согласно последним данным Минздрава, всего с марта 2020 года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся COVID-19 в Индии превысило 31,99 миллиона, выздоровели более 31,18 миллиона, умерли более 428 тысяч, а число получающих лечение снизилось до 388 тысяч человек.
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Минздрав также отметил рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID-19 получили более 514 миллионов человек, или чуть больше 36,9% населения страны, из них обе дозы вакцины получили более 114,2 миллиона человек, или чуть более 8% населения.
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