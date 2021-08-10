https://ru.sputnik.md/20210810/v-moldove-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-okolo-15-naseleniya-43769402.html

В Молдове от коронавируса вакцинировано около 15% населения

В Молдове от коронавируса вакцинировано около 15% населения

В Молдове от коронавируса вакцинировано около 15% населения

2021-08-10T16:40+0300

2021-08-10T16:40+0300

2021-08-10T16:40+0300

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Населению Республики Молдова с начала прививочной кампании введено 1 103 335 доз вакцины, это порядка 15% полной иммунизации - без учета привитых за пределами страны. Такие данные во вторник представило Министерство здравоохранения. По информации Минздрава, в Молдове действует "оранжевый код" опасности из-за коронавируса. Наиболее высокий уровень вакцинации зарегистрирован в столице - более 20%, а самый низкий - в АТО Гагаузия, где иммунизировано около 10 процентов населения. Данные озвучила председатель Национального комитета экспертов по иммунизации Нинель Ревенко.По ее словам, за минувшую неделю резко, примерно на 140%, выросли показатели смертности от COVID-19, а также число случаев заражения. Увеличилось и количество несовершеннолетних, заразившихся ковидом.Ведомство по здравоохранению объявило, что в ближайшее время состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Решение обусловлено тем, что в нескольких районах Молдовы был объявлен "красный код" опасности из-за COVID-19.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210810/otdeleniya-covid-19-vozobnovlyayut-rabotu-v-moldove-43762887.html

https://ru.sputnik.md/20210806/krasnyj-krest-moldova-vakczinacziya-43641198.html

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2021

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в молдове