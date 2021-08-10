https://ru.sputnik.md/20210810/vazhno-voditelyam-kakie-ulitsy-kishinev-perekryty-43759588.html
Важно водителям: какие улицы в Кишиневе перекрыты
Важно водителям: какие улицы в Кишиневе перекрыты
Какие улицы в Кишиневе перекрыты
2021-08-10T11:20+0300
2021-08-10T11:20+0300
2021-08-10T11:29+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В примэрии Кишинева рассказали, какие участки дорог в столице недоступны во вторник в связи с проведением ремонтных работ. Как отметили в примэрии, на протяжении 10 августа МП Exdrupo проводит работы на улице В. Белинского, а также И. Крянгэ и И. Некулче. Кроме того, сотрудники муниципальных служб укладывают асфальт на улице Ренаштерий Национале близ остановок общественного транспорта. В другом столичном секторе, Ботаника, на улице Куза-Водэ, 19 устанавливают бордюры, а на проспекте Дачия, 59 проводят уборку. В примэрии призвали автолюбителей объезжать указанные зоны в городе и следовать дорожным знакам.
https://ru.sputnik.md/20210809/chast-ulitsy-belinskogo-budet-nedostupna-dlya-dvizheniya-s-10-po-16-avgusta-43747268.html
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в молдове, кишинев, молдова
Важно водителям: какие улицы в Кишиневе перекрыты
11:20 10.08.2021 (обновлено: 11:29 10.08.2021)
Кишиневским водителям во вторник придется объезжать некоторые зоны в столице.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В примэрии Кишинева рассказали, какие участки дорог в столице недоступны во вторник в связи с проведением ремонтных работ.
Как отметили в примэрии, на протяжении 10 августа МП Exdrupo проводит работы на улице В. Белинского, а также И. Крянгэ и И. Некулче.
Кроме того, сотрудники муниципальных служб укладывают асфальт на улице Ренаштерий Национале близ остановок общественного транспорта.
"В секторе Центр на улицах Измаильской и Пан Халиппа заделывают ямы на проезжей части, а на улице Ион Крянгэ продолжаются работы по повышению уровня водосбора ливневых вод", - уточнили в мэрии.
В другом столичном секторе, Ботаника, на улице Куза-Водэ, 19 устанавливают бордюры, а на проспекте Дачия, 59 проводят уборку.
В примэрии призвали автолюбителей объезжать указанные зоны в городе и следовать дорожным знакам.