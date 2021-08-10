https://ru.sputnik.md/20210810/voennaya-baza-rf-v-tadzhikistane-poluchila-novoe-vooruzhenie-43760818.html
Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
2021-08-10T12:28+0300
2021-08-10T12:28+0300
2021-08-10T12:28+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости.Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа."На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.
https://ru.sputnik.md/20210805/manevry-rossii-tadzhikistana-i-uzbekistana-otvet-na-ugrozy-afganistana-43641865.html
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в мире
Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
Российская военная база в Таджикистане получила, в числе прочего, огнеметы и ПЗРК "Верба".
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik.
Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России
за рубежом - базу в Таджикистане
. Об этом сообщает РИА Новости
.
Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана
, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане
, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.
"На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12
, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.