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Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение
2021-08-10T12:28+0300
2021-08-10T12:28+0300
россия
в мире
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости.Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа."На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.
https://ru.sputnik.md/20210805/manevry-rossii-tadzhikistana-i-uzbekistana-otvet-na-ugrozy-afganistana-43641865.html
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Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение

12:28 10.08.2021
273
© Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время стрельб из переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" на всеармейском конкурсе "Чистое небо" на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны
Военнослужащие во время стрельб из переносного зенитного ракетного комплекса Игла на всеармейском конкурсе Чистое небо на полигоне Ейский Учебного центра войсковой противовоздушной обороны - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Российская военная база в Таджикистане получила, в числе прочего, огнеметы и ПЗРК "Верба".
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости.
Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа.
Учения спецназа России и Узбекистана на полигоне Термез - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Политика
Маневры РФ, Таджикистана и Узбекистана – интегрированный ответ на угрозы из Афганистана
5 августа, 21:12
119
"На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.
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