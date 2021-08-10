https://ru.sputnik.md/20210810/voennaya-baza-rf-v-tadzhikistane-poluchila-novoe-vooruzhenie-43760818.html

Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение

Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение

Военная база РФ в Таджикистане получила новое вооружение

2021-08-10T12:28+0300

2021-08-10T12:28+0300

2021-08-10T12:28+0300

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2604/20/26042003_0:0:2845:1600_1920x0_80_0_0_3d86bd5fd436b5f48a0022207964dc4d.jpg

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Новейшие образцы стрелкового вооружения, а также огнеметы повышенной дальности и ПЗРК "Верба" поступили на крупнейший военный объект России за рубежом - базу в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости.Все они были задействованы в учениях РФ, Таджикистана и Узбекистана, проводившихся на фоне дестабилизации в Афганистане, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Центрального военного округа."На вооружение 201-й военной базы поступили новейшие автоматы Калашникова АК-12, пистолеты Ярыгина на смену пистолетам Макарова, современные армейские снайперские винтовки крупнокалиберные АСВК-М, огнеметы повышенной дальности метания и ПЗРК "Верба". Все это вооружение использовалось российскими подразделениями в ходе совместных учений с Таджикистаном и Узбекистаном, которые проводились на фоне дестабилизации обстановки в Афганистане", - сообщили в пресс-службе.

https://ru.sputnik.md/20210805/manevry-rossii-tadzhikistana-i-uzbekistana-otvet-na-ugrozy-afganistana-43641865.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире