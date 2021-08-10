https://ru.sputnik.md/20210810/vse-doping-proby-rossiyskikh-olimpiytsev-otritsatelny-43756552.html

Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными

Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными

Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными

2021-08-10T09:28+0300

2021-08-10T09:28+0300

2021-08-10T09:28+0300

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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными, атлетов проверяли ежедневно. Об этом РИА Новости сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.По его словам, участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

https://ru.sputnik.md/20210809/rossiya-na-oi-2022-vystupit-pod-flagom-okr-43726569.html

https://ru.sputnik.md/20210807/putin-olimpiada-43693460.html

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