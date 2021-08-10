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Участники соревнований по академической гребле во время заезда на XXV Летних Олимпийских играх в Барселоне - Sputnik Молдова
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Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
2021-08-10T09:28+0300
2021-08-10T09:28+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными, атлетов проверяли ежедневно. Об этом РИА Новости сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.По его словам, участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.
https://ru.sputnik.md/20210809/rossiya-na-oi-2022-vystupit-pod-flagom-okr-43726569.html
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в мире, россия

Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными

09:28 10.08.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Ситуацию с допинг-пробами российских спортсменов - участников ОИ в Токио, прокомментировал врач сборной РФ.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными, атлетов проверяли ежедневно. Об этом РИА Новости сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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По его словам, участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.
С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.
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Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.
Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.
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