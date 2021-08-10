https://ru.sputnik.md/20210810/vse-doping-proby-rossiyskikh-olimpiytsev-otritsatelny-43756552.html
Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
2021-08-10T09:28+0300
2021-08-10T09:28+0300
2021-08-10T09:28+0300
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КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио были отрицательными, атлетов проверяли ежедневно. Об этом РИА Новости сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.По его словам, участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда против России действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро получила только прыгунья в длину Дарья Клишина.
https://ru.sputnik.md/20210809/rossiya-na-oi-2022-vystupit-pod-flagom-okr-43726569.html
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в мире, россия
Чистая победа: все допинг-пробы российских олимпийцев оказались отрицательными
Ситуацию с допинг-пробами российских спортсменов - участников ОИ в Токио, прокомментировал врач сборной РФ.
КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik.
Все допинг-пробы российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
были отрицательными, атлетов проверяли ежедневно. Об этом РИА Новости
сообщил главный врач команды, директор Центра спортивной медицины ФМБА Андрей Жолинский.
По его словам, участники Игр должны были также постоянно информировать о своем местонахождении.
С декабря 2020 года по решению Спортивного арбитражного суда
против России
действуют двухлетние санкции из-за спора между мировым (ВАДА) и российским (РУСАДА
) антидопинговыми агентствами. Атлетам запрещено выступать под названием страны, флагом и гимном на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Тем не менее в Токио им разрешили использовать цвета триколора на форме.
Сборная России завоевала на летних Играх 71 награду и заняла пятое место в медальном зачете.
Команду допустили к играм частично. В полном составе отстранили легкоатлетов, поскольку IAAF
дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики из-за допингового скандала. Индивидуальное разрешение выступить в Рио-де-Жанейро
получила только прыгунья в длину Дарья Клишина
.