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Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе
Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе
Больше, чем футбол: фурор и падение "Црвены звезды" в Тирасполе
2021-08-11T10:15+0300
2021-08-11T10:27+0300
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ТИРАСПОЛЬ, 11 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сербская "Црвена звезда" пока самый именитый гость евросезона в Тирасполе. В паре с "Шерифом" белградский клуб был фаворитом букмекеров и главным претендентом на выход в плей-офф. Но в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов случилось падение "Красной звезды". Сербы сыграли вничью (1:1) дома и в ответном матче проиграли чемпиону Молдовы (0:1).Перед матчемЧемпиона Сербии в Тирасполе ждали с интересом и опаской. И специалисты, и футболисты понимали: "Црвена звезда" - опытный европейский игрок, но дуэль того стоит. Рейс "Белград - Кишинев" прибыл - и фото со звездными гостями мигом разлетелись в социальных сетях.Один из предматчевых постов на своей странице в Instagram сделал даже голкипер "Шерифа" Душан Маркович. Сербский вратарь желто-черной звезды встретился с голкипером белградской звезды Зораном Поповичем. Ничего футбольного: только личное обсудили братья-славяне. За день до матча балканские вратари сидели за одним столом, во время матча – на соседних трибунах, в запасе."Црвена звезда" в Тирасполе делала свой контент. Причем он касался не только большого европейского футбола, но и сокки – разновидности игры, которая набирает стремительную популярность в Молдове. Белградские гости нашли даже команду-побратима в приднестровском любительском футболе. На встрече с тираспольскими тезками присутствовал сам президент сербского клуба Святозар Мияилович. Две "Красные звезды" обменялись сувенирами и историей своих коллективов. Репортаж сняла пресс-служба "Црвены".На матчеС учетом ничейного результата в Белграде футбольный вторник рисковал затянуться до серии послематчевых пенальти. Но желто-черные уложились в основное время – преимущество тираспольчанам обеспечил Данило Арболеда. Колумбиец положил, что называется, "гол в раздевалку". В это время к игре своей экс-команды присматривался наставник национальной сборной Молдовы Роберто Бордин.В этот день не только вип-гости, но и все желто-черные трибуны, заполненные 70% зрителей (карантинные меры), ревели от восторга. На поле играли остро, атаковали быстро, рисковали часто. До конца матча все инструменты перепробовал тренер "Црвены звезды" Деян Станкович.Экс-капитан сборной Сербии и победитель Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" использовал все замены, но так и не подобрал ключ к обороне "Шерифа". Напряжение разрядил финальный свисток арбитра. В двухматчевой серии победил молдавский клуб, а в тренерской дуэли – Юрий Вернидуб."Думаю, что сегодня была очень хорошая игра. Игра европейского уровня, не побоюсь этого слова. Мы играли с очень сильным соперником, постоянным участником групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мы справились со своей задачей. Мы очень хорошо проанализировали команду "Црвена звезда". Сделали то, что должны были сделать. Сегодня я могу назвать своих ребят настоящими мужчинами, настоящей командой, которая билась за результат. Которая очень хочет пройти дальше", - сказал после матча Юрий Вернидуб.В плей-оффВ серии 1:2 сербская "Црвена звезда" спускается с лигочемпиогнских небес на землю Лиги Европы. Ну а тираспольский клуб продолжает гегемонию в еврокубках: шесть беспроигрышных матчей (пять побед и одна ничья). В следующем раунде чемпиона Молдовы снова ждут горячие балканцы. В плей-офф желто-черные "осы" сойдутся с чемпионом Хорватии "Динамо". Первый матч состоится 17 августа в Тирасполе, ответный поединок пройдет 25 августа в Загребе. С хорватским клубом тираспольчане играли уже не раз. В этом сезоне "Шериф" и "Динамо" поспорят за путевку в группу главного футбольного турнира.
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Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе

10:15 11.08.2021 (обновлено: 10:27 11.08.2021)
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© Sputnik / Sorokopud JuliaШериф-Црвена Звезда
Шериф-Црвена Звезда - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Звездный соперник "Шерифа" в еврокубках, будучи фаворитом пары, проиграл молдавскому клубу и вылетел из Лиги чемпионов. Корреспондент Sputnik собрал самые яркие детали приезда белградской "Црвены Звезды".
ТИРАСПОЛЬ, 11 августа. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Сербская "Црвена звезда" пока самый именитый гость евросезона в Тирасполе. В паре с "Шерифом" белградский клуб был фаворитом букмекеров и главным претендентом на выход в плей-офф. Но в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов случилось падение "Красной звезды". Сербы сыграли вничью (1:1) дома и в ответном матче проиграли чемпиону Молдовы (0:1).
© Sputnik / Sorokopud JuliaАжиотаж перед матчем
Ажиотаж перед матчем - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Ажиотаж перед матчем
© Sputnik / Sorokopud Julia

Перед матчем

Чемпиона Сербии в Тирасполе ждали с интересом и опаской. И специалисты, и футболисты понимали: "Црвена звезда" - опытный европейский игрок, но дуэль того стоит. Рейс "Белград - Кишинев" прибыл - и фото со звездными гостями мигом разлетелись в социальных сетях.
Один из предматчевых постов на своей странице в Instagram сделал даже голкипер "Шерифа" Душан Маркович. Сербский вратарь желто-черной звезды встретился с голкипером белградской звезды Зораном Поповичем. Ничего футбольного: только личное обсудили братья-славяне. За день до матча балканские вратари сидели за одним столом, во время матча – на соседних трибунах, в запасе.

"Зоран старше, поэтому я его воспринимаю как старшего брата. Мы давно знакомы – и на поле, и в жизни. Но, если честно, когда встречаемся, никогда не говорим об игре. Но вас, конечно, интересует футбольная точка зрения. Мое мнение, что разница между футболом здесь и на нашей родине состоит разве что в популярности. В Сербии он более раскрученный", - сказал сербский легионер тираспольского клуба Душан Маркович.

© Photo : предоставил Владимир ХорошиловВстреча двух "Красных Звезд" в Тирасполе
Встреча двух Красных Звезд в Тирасполе - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Встреча двух "Красных Звезд" в Тирасполе
© Photo : предоставил Владимир Хорошилов
"Црвена звезда" в Тирасполе делала свой контент. Причем он касался не только большого европейского футбола, но и сокки – разновидности игры, которая набирает стремительную популярность в Молдове. Белградские гости нашли даже команду-побратима в приднестровском любительском футболе. На встрече с тираспольскими тезками присутствовал сам президент сербского клуба Святозар Мияилович. Две "Красные звезды" обменялись сувенирами и историей своих коллективов. Репортаж сняла пресс-служба "Црвены".

"Им было приятно, что "Красная Звезда" - это не только бренд в Сербии, но и в Приднестровье есть такой клуб. Что касается игры, и тут мы удивили. "Шериф" – молодец. Возможно, этот результат кого-то удивит и в Европе, и у нас. Но, если проанализировать игры дома и на выезде, желто-черные заслуженно прошли дальше, показали хорошую игру. Видно, как игроки и тренерский штаб проанализировали действия сербских футболистов. И, даже когда у сербов что-то получалось, выручал вратарь. Теперь у нас до мечты остался один шаг", - поделился мнением голкипер мини-футбольного клуба "Красная Звезда" Владимир Хорошилов.

На матче

С учетом ничейного результата в Белграде футбольный вторник рисковал затянуться до серии послематчевых пенальти. Но желто-черные уложились в основное время – преимущество тираспольчанам обеспечил Данило Арболеда. Колумбиец положил, что называется, "гол в раздевалку". В это время к игре своей экс-команды присматривался наставник национальной сборной Молдовы Роберто Бордин.
"Вообще, неважно, кто забил. Для "Шерифа" главное было выйти вперед до перерыва, а потом сохранить свое преимущество. Первый тайм тираспольчане отыграли отлично. Они не пытались защитить тот результат, который был достигнут в Сербии, а создавали свою игру. Считаю, что они заслужили победу. Тираспольский клуб показал, что может достойно играть и сегодня, и дальше в еврокубках", - подметил итальянец Бордин.
© Sputnik / Sorokopud JuliaРоберто Бордин снова на главной арене СК "Шериф"
Роберто Бордин снова на главной арене СК Шериф - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Роберто Бордин снова на главной арене СК "Шериф"
© Sputnik / Sorokopud Julia
В этот день не только вип-гости, но и все желто-черные трибуны, заполненные 70% зрителей (карантинные меры), ревели от восторга. На поле играли остро, атаковали быстро, рисковали часто. До конца матча все инструменты перепробовал тренер "Црвены звезды" Деян Станкович.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПо дороге в Лигу конференций
По дороге в Лигу Конференций - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
По дороге в Лигу конференций
© Sputnik / Sorokopud Julia
Экс-капитан сборной Сербии и победитель Лиги чемпионов в составе итальянского "Интера" использовал все замены, но так и не подобрал ключ к обороне "Шерифа". Напряжение разрядил финальный свисток арбитра. В двухматчевой серии победил молдавский клуб, а в тренерской дуэли – Юрий Вернидуб.
"Думаю, что сегодня была очень хорошая игра. Игра европейского уровня, не побоюсь этого слова. Мы играли с очень сильным соперником, постоянным участником групповых турниров Лиги чемпионов и Лиги Европы. Мы справились со своей задачей. Мы очень хорошо проанализировали команду "Црвена звезда". Сделали то, что должны были сделать. Сегодня я могу назвать своих ребят настоящими мужчинами, настоящей командой, которая билась за результат. Которая очень хочет пройти дальше", - сказал после матча Юрий Вернидуб.
© Sputnik / Sorokopud JuliaПослематчевая пресс-конференция
Послематчевая пресс-конференция - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция
© Sputnik / Sorokopud JuliaПослематчевая пресс-конференция
Послематчевая пресс-конференция - Sputnik Молдова
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Послематчевая пресс-конференция
© Sputnik / Sorokopud JuliaПослематчевая пресс-конференция
Послематчевая пресс-конференция - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция
© Sputnik / Sorokopud JuliaПослематчевая пресс-конференция
Послематчевая пресс-конференция - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция
4/4
© Sputnik / Sorokopud Julia
Послематчевая пресс-конференция

В плей-офф

В серии 1:2 сербская "Црвена звезда" спускается с лигочемпиогнских небес на землю Лиги Европы. Ну а тираспольский клуб продолжает гегемонию в еврокубках: шесть беспроигрышных матчей (пять побед и одна ничья). В следующем раунде чемпиона Молдовы снова ждут горячие балканцы. В плей-офф желто-черные "осы" сойдутся с чемпионом Хорватии "Динамо". Первый матч состоится 17 августа в Тирасполе, ответный поединок пройдет 25 августа в Загребе. С хорватским клубом тираспольчане играли уже не раз. В этом сезоне "Шериф" и "Динамо" поспорят за путевку в группу главного футбольного турнира.
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