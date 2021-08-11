https://ru.sputnik.md/20210811/bordin-mogut-li-futbolnye-kluby-iz-moldovy-konkurirovat-s-evropeyskimi-43807206.html

Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими

Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими

Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими

2021-08-11T16:17+0300

2021-08-11T16:17+0300

2021-08-11T16:17+0300

видео

шериф

сборная молдовы по футболу

футбол

роберто бордин

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Итальянский тренер национальной сборной Молдовы Роберто Бордин был замечен в Тирасполе на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной Звездой". В интервью корреспонденту Sputnik Молдова специалист рассказал о своем возвращении в Молдову и о ближайших планах национальной сборной.По его словам, он рад, что у него появился такой шанс – тренировать национальную команду Молдовы. "Надеемся добиться хороших результатов и дальше с нашей сборной", – подчеркнул Бордин.Он рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы.Впереди - осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.

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шериф, сборная молдовы по футболу, футбол, роберто бордин, видео