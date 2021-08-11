https://ru.sputnik.md/20210811/bordin-mogut-li-futbolnye-kluby-iz-moldovy-konkurirovat-s-evropeyskimi-43807206.html
Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
2021-08-11T16:17+0300
2021-08-11T16:17+0300
2021-08-11T16:17+0300
видео
шериф
сборная молдовы по футболу
футбол
роберто бордин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43805392_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85b258d7d70aba3e8e3cca3eb7cb2273.jpg
Итальянский тренер национальной сборной Молдовы Роберто Бордин был замечен в Тирасполе на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной Звездой". В интервью корреспонденту Sputnik Молдова специалист рассказал о своем возвращении в Молдову и о ближайших планах национальной сборной.По его словам, он рад, что у него появился такой шанс – тренировать национальную команду Молдовы. "Надеемся добиться хороших результатов и дальше с нашей сборной", – подчеркнул Бордин.Он рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы.Впереди - осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43805392_396:0:1836:1080_1920x0_80_0_0_947ab806bcb3cd6319d56f79233617b4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
шериф, сборная молдовы по футболу, футбол, роберто бордин, видео
Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
Главный тренер сборной республики по футболу Роберто Бордин рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik о том, что для него значит работа в Молдове.
Итальянский тренер национальной сборной Молдовы Роберто Бордин был замечен в Тирасполе на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной Звездой". В интервью корреспонденту Sputnik Молдова
специалист рассказал о своем возвращении в Молдову и о ближайших планах национальной сборной.
Насколько способны молдавские клубы конкурировать с европейскими? Ответ очевиден. Сегодня "Шериф" показал, что может сделать хорошую игру. И в еврокубках сегодня, и в прошлые годы он это показывал. Так что этот клуб всегда умеет играть на уровне. Это хорошо для отечественного футбола.
Роберто Бордин
тренер национальной сборной Молдовы по футболу
По его словам, он рад, что у него появился такой шанс – тренировать национальную команду Молдовы.
"Надеемся добиться хороших результатов и дальше с нашей сборной", – подчеркнул Бордин.
Он рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.
Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы.
"Что касается выбора, время еще есть. Осталось подумать и принять правильное решение", - подчеркнул главный итальянец молдавской сборной.
Впереди - осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.