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Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими
2021-08-11T16:17+0300
2021-08-11T16:17+0300
видео
шериф
сборная молдовы по футболу
футбол
роберто бордин
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Итальянский тренер национальной сборной Молдовы Роберто Бордин был замечен в Тирасполе на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной Звездой". В интервью корреспонденту Sputnik Молдова специалист рассказал о своем возвращении в Молдову и о ближайших планах национальной сборной.По его словам, он рад, что у него появился такой шанс – тренировать национальную команду Молдовы. "Надеемся добиться хороших результатов и дальше с нашей сборной", – подчеркнул Бордин.Он рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы.Впереди - осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.
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шериф, сборная молдовы по футболу, футбол, роберто бордин, видео

Бордин: могут ли футбольные клубы из Молдовы конкурировать с европейскими

16:17 11.08.2021
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Главный тренер сборной республики по футболу Роберто Бордин рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik о том, что для него значит работа в Молдове.
Итальянский тренер национальной сборной Молдовы Роберто Бордин был замечен в Тирасполе на матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шерифом" и "Црвеной Звездой". В интервью корреспонденту Sputnik Молдова специалист рассказал о своем возвращении в Молдову и о ближайших планах национальной сборной.

Насколько способны молдавские клубы конкурировать с европейскими? Ответ очевиден. Сегодня "Шериф" показал, что может сделать хорошую игру. И в еврокубках сегодня, и в прошлые годы он это показывал. Так что этот клуб всегда умеет играть на уровне. Это хорошо для отечественного футбола.

Роберто Бордин на Лиге Чемпионов в Тирасполе - Sputnik Молдова
Роберто Бордин
тренер национальной сборной Молдовы по футболу
По его словам, он рад, что у него появился такой шанс – тренировать национальную команду Молдовы.
"Надеемся добиться хороших результатов и дальше с нашей сборной", – подчеркнул Бордин.
Он рассказал, как провел последнюю неделю в Молдове. В статусе главного тренера национальной сборной Бордин посетил несколько игр чемпионата республики. Говорит, нужно было присмотреться к местным игрокам. На еврокубковом матче в Тирасполе футбольный маэстро заострил внимание на двух игроках "Шерифа". Голкипера Дмитрия Челядника и защитника Александра Белоусова европейский тренер уже привлекал в сборную.
Бордин раскрыл ближайшие планы. Для игроков местного чемпионата сбор начнется после заключительной игры первого круга национального розыгрыша (26 августа). Через несколько дней к футболистам чемпионата Молдовы подтянутся игроки из-за границы.
"Что касается выбора, время еще есть. Осталось подумать и принять правильное решение", - подчеркнул главный итальянец молдавской сборной.
Впереди - осенние матчи в рамках группового этапа отборочного турнира ЧМ-2022. Уже 1 сентября команда Роберто Бордина сыграет против сборной Австрии.
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