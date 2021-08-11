https://ru.sputnik.md/20210811/buduschee-covid-19-otvet-infektsionist-43811308.html
Какое будущее ждет COVID-19 – ответ инфекциониста
Какое будущее ждет COVID-19 – ответ инфекциониста
Какое будущее ждет COVID-19 – ответ инфекциониста
2021-08-11T22:33+0300
2021-08-11T22:33+0300
2021-08-11T22:33+0300
коронавирус
вакцинация
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Коллективный иммунитет не поможет победить вирус, главная задача вакцинации – достижение коллективного иммунитета. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. При этом специалист подчеркнул, что элиминации - снижения заболеваемости до нуля - вряд ли удастся достичь, передает РИА Новости.Ранее издание The Guardian со ссылкой на руководителя оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, профессора Эндрю Полларда сообщало, что вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как будут заражаться уже привитые.Он отметил, что вакцинация необходима, чтобы взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что получится справиться с вирусом полностью, он в любом случае будет циркулировать в популяции, видоизменяясь.
https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html
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вакцинация
Какое будущее ждет COVID-19 – ответ инфекциониста
Врач также рассказал о том, как влияет штамм "дельта" на коллективный иммунитет.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik.
Коллективный иммунитет не поможет победить вирус, главная задача вакцинации – достижение коллективного иммунитета. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков. При этом специалист подчеркнул, что элиминации - снижения заболеваемости до нуля - вряд ли удастся достичь, передает РИА Новости.
Ранее издание The Guardian со ссылкой на руководителя оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, сотрудничающей с AstraZeneca, профессора Эндрю Полларда сообщало, что вариант коронавируса "дельта" делает невозможным формирование коллективного иммунитета от COVID-19, так как будут заражаться уже привитые.
"Задача вакцинации - не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно будет оставаться. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений. Задача вакцинации - снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно", - сказал Тимаков.
Он отметил, что вакцинация необходима, чтобы взять эпидпроцесс под контроль, но это не означает, что получится справиться с вирусом полностью, он в любом случае будет циркулировать в популяции, видоизменяясь.