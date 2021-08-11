https://ru.sputnik.md/20210811/covid-19-moldova-43811826.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
2021-08-11T17:45+0300
2021-08-11T17:45+0300
2021-08-11T17:58+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 256 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечено 13 случаев импорта инфекции: шесть - из Италии, три - из Турции, два - из США и по одному - из Испании и Украины. Общее число случаев заражения в стране достигло 261 256.За минувшие сутки проведено 7703 теста.Выявлено два случая заражения среди медицинских работников - у сотрудников вспомогательного персонала.В то же время за сутки выздоровели 167 человек, общее количество исцелившихся от коронавируса в стране составило 253 310 человек.За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло четыре человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6291.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210810/v-moldove-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-okolo-15-naseleniya-43769402.html
https://ru.sputnik.md/20210810/minzdrav-99-lyudey-covid-19-reanimatsii-ne-privity-rastet-smertnost-43776833.html
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в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:45 11.08.2021 (обновлено: 17:58 11.08.2021)
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 256 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечено 13 случаев импорта инфекции: шесть - из Италии, три - из Турции, два - из США и по одному - из Испании и Украины.
Общее число случаев заражения в стране достигло 261 256.
За минувшие сутки проведено 7703 теста.
Выявлено два случая заражения среди медицинских работников - у сотрудников вспомогательного персонала.
Всего в больницах находятся 450 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 66 (из них 12 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких).
В то же время за сутки выздоровели 167 человек, общее количество исцелившихся от коронавируса в стране составило 253 310 человек.
За 24 часа от коронавируса в Молдове умерло четыре человека. Общее число скончавшихся на данный момент - 6291.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.