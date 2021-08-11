https://ru.sputnik.md/20210811/ekologicheskaya-katastrofa-v-chernom-more--100-tonn-nefti-popalo-v-vodu-43807715.html

Экологическая катастрофа в Черном море – 100 тонн нефти попало в воду

Экологическая катастрофа в Черном море – 100 тонн нефти попало в воду

Экологическая катастрофа в Черном море – 100 тонн нефти попало в воду

2021-08-11T18:41+0300

2021-08-11T18:41+0300

2021-08-11T18:41+0300

общество

черное море

нефть

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Закачка нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного причального устройства ВПУ-1 Каспийского трубопроводного консорциума привела к выбросу нефти, который произошел вечером 7 августа РИА Новости. Изначально сообщалось о том, что попавшая в воду нефть растеклась на площади 200 квадратных метров, объем - "порядка 12 кубометров". Однако данная информация оказалась неточной. Из спутниковых снимков Института космических исследований РАН видно, что нефть разлилась на площади почти 80 квадратных километров – это в 400 тысяч раз больше, чем сообщалось ранее.Опрошенные РИА Новости экологи полагают, что нефть в море соберут в срок до двух недель. По оценкам WWF России, в море попало 100 тонн нефтепродуктов.Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила главе Росприроднадзора Светлане Радионовой взять под личный контроль расследование разлива нефти под Новороссийском, сообщает в среду пресс-служба зампреда правительства.

черное море

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черное море, нефть