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Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Власти Латвии ранее объявили ЧС в связи с наплывом нелегальных мигрантов. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T19:35+0300
2021-08-11T19:35+0300
общество
литва
мигранты
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В целях смягчения миграционного кризиса и помощи в размещении мигрантов из Белоруссии Европейская комиссия планирует выделить Литве почти 37 миллионов евро, передает РИА Новости.Деньги будут направлены на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против коронавируса, на организацию жилья, еду, одежду и средства гигиены."Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
https://ru.sputnik.md/20210810/litva-prosit-u-evropy-deneg-na-gibridnuyu-voynu-s-minskom-43763907.html
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литва, мигранты, еврокомиссия

Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов

19:35 11.08.2021
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© AP Photo / Mindaugas KulbisMigrants from Cameroon in a refugee camp in the village of Videniai, Lithuania
Migrants from Cameroon in a refugee camp in the village of Videniai, Lithuania - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Власти Латвии ранее объявили ЧС в связи с наплывом нелегальных мигрантов.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В целях смягчения миграционного кризиса и помощи в размещении мигрантов из Белоруссии Европейская комиссия планирует выделить Литве почти 37 миллионов евро, передает РИА Новости.
"Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов - ред.) в Литве" на фоне их наплыва из Белоруссии, говорится в релизе.
Деньги будут направлены на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против коронавируса, на организацию жилья, еду, одежду и средства гигиены.
"Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.
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Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.
Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
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