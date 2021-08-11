https://ru.sputnik.md/20210811/evropa-litva-37-millionov-evro-migrant-43809578.html

Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов

Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов

Власти Латвии ранее объявили ЧС в связи с наплывом нелегальных мигрантов. 11.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-11T19:35+0300

2021-08-11T19:35+0300

2021-08-11T19:35+0300

общество

литва

мигранты

еврокомиссия

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В целях смягчения миграционного кризиса и помощи в размещении мигрантов из Белоруссии Европейская комиссия планирует выделить Литве почти 37 миллионов евро, передает РИА Новости.Деньги будут направлены на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против коронавируса, на организацию жилья, еду, одежду и средства гигиены."Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.

https://ru.sputnik.md/20210810/litva-prosit-u-evropy-deneg-na-gibridnuyu-voynu-s-minskom-43763907.html

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литва, мигранты, еврокомиссия