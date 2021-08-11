https://ru.sputnik.md/20210811/evropa-litva-37-millionov-evro-migrant-43809578.html
Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Власти Латвии ранее объявили ЧС в связи с наплывом нелегальных мигрантов. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T19:35+0300
2021-08-11T19:35+0300
2021-08-11T19:35+0300
общество
литва
мигранты
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43809105_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_a03e87c7bf5a9a7241ff0f9d59704f7e.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В целях смягчения миграционного кризиса и помощи в размещении мигрантов из Белоруссии Европейская комиссия планирует выделить Литве почти 37 миллионов евро, передает РИА Новости.Деньги будут направлены на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против коронавируса, на организацию жилья, еду, одежду и средства гигиены."Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.
https://ru.sputnik.md/20210810/litva-prosit-u-evropy-deneg-na-gibridnuyu-voynu-s-minskom-43763907.html
литва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43809105_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ea17e349ff4b69837669d230ddf6dc50.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
литва, мигранты, еврокомиссия
Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
Власти Латвии ранее объявили ЧС в связи с наплывом нелегальных мигрантов.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik.
В целях смягчения миграционного кризиса и помощи в размещении мигрантов из Белоруссии Европейская комиссия планирует выделить Литве почти 37 миллионов евро, передает РИА Новости.
"Комиссия решила выделить Литве 36,7 миллиона евро в качестве экстренной помощи из Фонда по убежищам, миграции и интеграции, чтобы помочь улучшить возможности приема (мигрантов - ред.) в Литве" на фоне их наплыва из Белоруссии, говорится в релизе.
Деньги будут направлены на оказание первой помощи, медицинское обслуживание, изоляторы для больных COVID-19 и вакцины против коронавируса, на организацию жилья, еду, одежду и средства гигиены.
"Финансирование также поддержит группы реагирования для выявления потенциальных жертв торговли людьми и оказания помощи лицам, нуждающимся в международной защите", - также отмечается в сообщении.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили чрезвычайную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более четырех тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года.
Позднее было объявлено, что Литва начнет строительство физического барьера на границе с Белоруссией, а также задействует армию для патрулирования границы, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов.