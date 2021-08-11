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Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку
Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку
Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку
2021-08-11T13:20+0300
2021-08-11T13:29+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Председатель Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан подал заявление об отставке.В то же время прошение об освобождении от должности подала член пленума Совета по конкуренции, экс-генеральный секретарь парламента Алла Попеску.Решение об отставке Редукана и Попеску будет рассмотрено на пленарном заседании парламента.Напомним, раньше Совет по конкуренции подвергался критике со стороны президента и правящей партии на фоне роста цен на топливо. СКМ обвиняли в том, что он ничего не сделал после "картельного сговора между владельцами сетей заправок и поставщиков ГСМ". Также ранее президент Майя Санду промульгировала закон об ограничении цен на нефтепродукты. Тогда глава государства заявила, что "ограничить цены необходимо из-за картельных сговоров на рынке топлива и бездействия Совета по конкуренции".
https://ru.sputnik.md/20210714/anre-o-situatsii-na-rynke-nefteproduktov-tseny-na-toplivo-35519049.html
https://ru.sputnik.md/20210714/Opublikovany-dokumenty-o-kartelnom-sgovore-toplivnykh-kompaniy-SMI-35524195.html
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в молдове, молдова

Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку

13:20 11.08.2021 (обновлено: 13:29 11.08.2021)
214
© Sputnik / Mihai CarausСовет по конкуренции
Совет по конкуренции - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Заявление об отставке чиновника рассмотрят на заседании парламента.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Председатель Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан подал заявление об отставке.
В то же время прошение об освобождении от должности подала член пленума Совета по конкуренции, экс-генеральный секретарь парламента Алла Попеску.
Решение об отставке Редукана и Попеску будет рассмотрено на пленарном заседании парламента.
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Напомним, раньше Совет по конкуренции подвергался критике со стороны президента и правящей партии на фоне роста цен на топливо.
СКМ обвиняли в том, что он ничего не сделал после "картельного сговора между владельцами сетей заправок и поставщиков ГСМ".
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Также ранее президент Майя Санду промульгировала закон об ограничении цен на нефтепродукты.
Тогда глава государства заявила, что "ограничить цены необходимо из-за картельных сговоров на рынке топлива и бездействия Совета по конкуренции".
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