https://ru.sputnik.md/20210811/glava-sovet-po-konkurentsii-moldova-marcel-raducan-ushel-otstavku-43801682.html

Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку

Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку

Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку

2021-08-11T13:20+0300

2021-08-11T13:20+0300

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экономика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Председатель Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан подал заявление об отставке.В то же время прошение об освобождении от должности подала член пленума Совета по конкуренции, экс-генеральный секретарь парламента Алла Попеску.Решение об отставке Редукана и Попеску будет рассмотрено на пленарном заседании парламента.Напомним, раньше Совет по конкуренции подвергался критике со стороны президента и правящей партии на фоне роста цен на топливо. СКМ обвиняли в том, что он ничего не сделал после "картельного сговора между владельцами сетей заправок и поставщиков ГСМ". Также ранее президент Майя Санду промульгировала закон об ограничении цен на нефтепродукты. Тогда глава государства заявила, что "ограничить цены необходимо из-за картельных сговоров на рынке топлива и бездействия Совета по конкуренции".

https://ru.sputnik.md/20210714/anre-o-situatsii-na-rynke-nefteproduktov-tseny-na-toplivo-35519049.html

https://ru.sputnik.md/20210714/Opublikovany-dokumenty-o-kartelnom-sgovore-toplivnykh-kompaniy-SMI-35524195.html

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