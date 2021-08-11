https://ru.sputnik.md/20210811/grosu-my-khotim-napryamuyu-obschatsya-kollegami-russia-43797501.html
Гросу: мы хотим напрямую общаться с коллегами из России
Гросу: мы хотим напрямую общаться с коллегами из России
Спикер парламента Игорь Гросу прокомментировал визит Дмитрия Козак и отношения с Россией
2021-08-11T11:40+0300
2021-08-11T11:40+0300
2021-08-11T14:00+0300
политика
в молдове
россия
молдова
игорь гросу
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал предстоящий визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, а также высказался о намерении молдавских властей продолжить диалог с РФ. По его мнению, у молдавской и российской стороны разнится позиция по некоторым вопросам, что является естественным, поэтому нужен диалог, но прямой.Как подчеркнул Гросу, в парламенте уже назначили председателей разных парламентских комиссий и делегаций, в том числе и по работе с СНГ - ее возглавил Владимир Боля от фракции "Действие и солидарность" (PAS). По словам Гросу, основные темы молдавско-российской повестки - это социальные гарантии для граждан Молдовы в России, обеспечение республики энергетическими ресурсами, разблокировка экспорта молдавских товаров в РФ, а также вопросы по Приднестровью. Как считает чиновник, представили РФ уже сообщали о своей готовности обсуждать вопросы по Приднестровскому региону. "Эту тему тоже надо будет обсудить, Россия уже отправляла несколько сигналов, что они готовы обсуждать управление, эвакуацию или утилизацию боеприпасов в Колбасне", - уточнил Гросу. В заключение он отметил, что серьезные вопросы решаются через диалог и двусторонние визиты.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html
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в молдове, россия, молдова, игорь гросу, дмитрий козак
Гросу: мы хотим напрямую общаться с коллегами из России
11:40 11.08.2021 (обновлено: 14:00 11.08.2021)
Спикер парламента выразил готовность вести диалог с представителями РФ по ряду вопросов молдавско-российской повестки.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу прокомментировал предстоящий визит в Молдову заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака, а также высказался о намерении молдавских властей продолжить диалог с РФ.
"Визит будет очень коротким, поэтому я не буду встречаться с ним. Хорошо, что визит пройдет. Есть темы для обсуждения по двусторонней повестке", - отметил Гросу в эфире одного из радио.
По его мнению, у молдавской и российской стороны разнится позиция по некоторым вопросам, что является естественным, поэтому нужен диалог, но прямой.
"Наша позиция должна быть озвучена из первого источника, для этого и существует межпарламентский диалог".
Игорь Гросу
спикер парламента Молдовы
Как подчеркнул Гросу, в парламенте уже назначили председателей разных парламентских комиссий и делегаций, в том числе и по работе с СНГ - ее возглавил Владимир Боля от фракции "Действие и солидарность" (PAS).
"Мы хотим напрямую общаться с коллегами из России, сенаторами и парламентариями, чтобы объяснить им нашу позицию и включить в повестку проблемы, которые у нас есть, потому что в России работает много наших соотечественников", - добавил председатель парламента.
По словам Гросу, основные темы молдавско-российской повестки - это социальные гарантии для граждан Молдовы в России, обеспечение республики энергетическими ресурсами, разблокировка экспорта молдавских товаров в РФ, а также вопросы по Приднестровью.
Как считает чиновник, представили РФ уже сообщали о своей готовности обсуждать вопросы по Приднестровскому региону.
"Эту тему тоже надо будет обсудить, Россия уже отправляла несколько сигналов, что они готовы обсуждать управление, эвакуацию или утилизацию боеприпасов в Колбасне", - уточнил Гросу.
В заключение он отметил, что серьезные вопросы решаются через диалог и двусторонние визиты.