https://ru.sputnik.md/20210811/grosu-na-den-nezavisimosti-moldova-budut-bolshie-gosti-43799276.html

Гросу: на День независимости в Молдове будут "большие гости"

Гросу: на День независимости в Молдове будут "большие гости"

Игорь Гросу анонсировал визиты в Кишинев больших гостей в конце августа.

2021-08-11T12:45+0300

2021-08-11T12:45+0300

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политика

в молдове

молдова

игорь гросу

майя санду

день независимости молдовы

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу сообщил, что на День независимости в Молдове ожидается визит "больших гостей". Об этом он заявил в среду в эфире одной из радиостанций.В то же время спикер парламента уточнил, что получил несколько приглашений от румынских, украинских, польских и венгерских коллег посетить с визитом эти страны."Сказал коллегам, что пока у нас нужно сформировать все в Молдове, и тогда мы ответим на приглашения, тогда и мы их пригласим", - пояснил Гросу.По его мнению, в августе в Молдове традиционно насыщенная повестка из-за праздников, а также на этот период наложилось и формирование нового правительства.На данный момент известно, что приглашение от президента Молдовы Майи Санду посетить парад получил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он подтвердил свою готовность приехать в Кишинев по этому случаю.Военный парад в Молдове на День независимостиНапомним, на День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Санду.Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны."Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.

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