https://ru.sputnik.md/20210811/itogi-vizita-kozaka-v-moldovu-druzhit-tochno-budem-43822024.html

Итоги визита Козака в Молдову: "дружить точно будем"

Итоги визита Козака в Молдову: "дружить точно будем"

Итоги визита Дмитрия Козака в Молдову все заявления

2021-08-11T21:51+0300

2021-08-11T21:51+0300

2021-08-11T21:51+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

майя санду

дмитрий козак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43820369_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_90924e3c1ee342cc75f59b6414b89b2a.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в среду провел встречу с президентом Молдовы Майей Санду в расширенном формате. Дискуссии длились около двух часов. Среди обсуждаемых вопросов были приднестровское урегулирование, вопрос утилизации боевых припасов в Приднестровье, беспошлинные поставки молдавской сельхозпродукции в Россию и поставки российского газа в Молдову. Визит Козака в Молдову О том, что Козак прибудет в республику стало известно накануне, во вторник. Позднее в администрации молдавского президента сообщили, что на встрече с Козаком будут участвовать, вместе с президентом Молдовы, глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский.Кроме того, в переговорах участвовали министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по внешней политике Кристина Герасимов.Договорились о беспошлинной торговле и снятии ограниченийПо словам Козака, стороны договорились о сотрудничестве и начале диалога на ведомственном уровне "буквально с завтрашнего дня по всем вопросам, которые вызывают озабоченность у Молдовы и России". "Договорились сотрудничать по взаимной торговле, снять те ограничения, которые возникли. А также договорились об ответных шагах с российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок," - пояснил Козак.О поставках газа в Молдову Говоря о вопросах энергетики, а именно поставках газа, Козак подчеркнул необходимость диалога. "Проблема газовая существует. Здесь необходим диалог. Нужно найти взаимовыгодное решение, никто никому не должен делать подарков, но и никто никого не должен ущемлять", - уверен высокопоставленный российский чиновник. О встрече Путина и Санду Отвечая на вопрос о возможной встрече президентов Молдовы и России Майи Санду и Владимира Путина, Козак рассказал, при каких условиях это может произойти. "Если мы по всем вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится", - объяснил представитель РФ. При этом, Козак подчеркнул, что Россия готова помочь Молдове, но "на взаимовыгодной основе и не в ущерб национальным интересам РФ"."Есть огромные возможности для достижения таких договоренностей, сегодня это увидел исходя из того диалога, который был с президентом Республики Молдова", - добавил Козак. О новой власти в МолдовеОтвечая на этот вопрос о новой молдавской власти, Козак вспомнил один из своих прошлых визитов в Молдову в администрацию президента. О приднестровском урегулировании Выступая перед прессой, Козак высказал позицию России в отношении урегулирования приднестровского конфликта. Как подчеркнул представитель РФ, эта проблема - "внутреннее дело Молдовы".Также Козак прокомментировал слухи о возможных ограничениях в отношении Приднестровья со стороны Молдовы и Украины."Майя Григорьевна меня заверила, что этих озабоченностей ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет. Они делают все, чтобы она не наступила там 1 сентября, если тогда эти новые ограничения вступают в силу. Идут переговоры исходя из того, что в Приднестровье тоже проживают граждане Республики Молдовы," - уточнил Козак.О боеприпасах на левом берегу Днестра Кроме того, обсуждался и вопрос, связанный с утилизацией боеприпасов в Приднестровье."Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов. Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии", - пояснил Козак.Об отношениях Молдовы и России Отвечая на вопрос о продлении договора о сотрудничестве и дружбе между Молдовой и Россией Козак сделал краткое заявление: "Не обсуждали, будем дружить точно и сотрудничать точно будем", - подчеркнул Козак. Также он рассказал, чего Россия ждет от Молдовы "конструктивного диалога с пониманием национальных интересов, как своих, так и российских". В частности, речь идет об экономическом сотрудничестве и транснациональных интересах.Позиция президента МолдовыВ свою очередь президент Молдовы Майя Санду отметила, что стороны обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений. Она также отметила, что подтвердила твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования приднестровского конфликта "исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах". Глава государства подчеркнула, что у Молдовы "обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан". "Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", – добавила Санду, подчеркнув, что это будет способствовать укреплению диалога между двумя странами.

https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html

https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pridnestrovie-uregulirovanie-vnutrennee-delo-moldova-43818992.html

кишинев

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, кишинев, молдова, майя санду, дмитрий козак