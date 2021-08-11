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https://ru.sputnik.md/20210811/izmeny-ili-bednost--nazvana-samaya-chastaya-prichina-razvodov-43823012.html
Измены или бедность – названа самая частая причина разводов
Измены или бедность – названа самая частая причина разводов
Измены или бедность – названа самая частая причина разводов
2021-08-11T22:52+0300
2021-08-11T22:52+0300
брак
развод
измена
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Для россиян наиболее распространенными причинами развода является бедность (33%), передает РИА Новости. На втором месте - взаимное непонимание (15%), на третьем -неверность одного из партнеров(14%). Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.Бытовые проблемы могут стать причиной для развода у 10% опрошенных, алкоголизм и наркомания - у 8%, несовместимость характеров – у 8%, неуважение друг к другу – у 6%, жилищный вопрос -у 5%.По мнению 39% респондентов, непреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда.Мнения о том, что нельзя разводиться ни в коем случае, нужно сохранить брак любой ценой, придерживаются 9% россиян, большинство же (57%) уверены, что все зависит от конкретного случая.
https://ru.sputnik.md/20210615/snova-pozhenilis-vskore-posle-razvoda-odna-iz-chastykh-oshibok-supruzheskikh-par-35119243.html
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брак, развод, измена

Измены или бедность – названа самая частая причина разводов

22:52 11.08.2021
219
© Pixabay / Free-PhotosРасторжение брака
Расторжение брака - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Pixabay / Free-Photos
Во время опроса у людей спрашивали, что чаще всего вынуждает разводиться.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Для россиян наиболее распространенными причинами развода является бедность (33%), передает РИА Новости. На втором месте - взаимное непонимание (15%), на третьем -неверность одного из партнеров(14%). Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.
Бытовые проблемы могут стать причиной для развода у 10% опрошенных, алкоголизм и наркомания - у 8%, несовместимость характеров – у 8%, неуважение друг к другу – у 6%, жилищный вопрос -у 5%.
Aurelia Irodoi - Sputnik Молдова, 1920, 15.06.2021
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По мнению 39% респондентов, непреодолимых препятствий для развода не бывает, это можно сделать всегда.
Мнения о том, что нельзя разводиться ни в коем случае, нужно сохранить брак любой ценой, придерживаются 9% россиян, большинство же (57%) уверены, что все зависит от конкретного случая.
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