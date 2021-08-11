https://ru.sputnik.md/20210811/izrail-grazhdanin-moldovy-nayden-mertvym-v-karantinnom-tsentre-43806004.html

Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре

Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре

Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре

2021-08-11T14:36+0300

2021-08-11T14:36+0300

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Гражданин Молдовы 30 лет был найден мертвым в карантинном центре израильского города Тель-Авив, сообщило в среду издание vesty.co.il. Правоохранители уточнили, что на теле покойного есть следы насильственной смерти. Рассматривается версия убийства. Полиция и судебно-медицинские эксперты провели тщательное расследование на месте трагедии и опросили жителей центра.Известно, что наш соотечественник прибыл в Израиль 9 августа и был помещен на карантин в аэропорту.Пресс-секретарь МИДЕИ пока не подтвердил и не опроверг Sputnik Молдова опубликованную в израильской прессе информацию.

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в мире, молдова, израиль