https://ru.sputnik.md/20210811/izrail-grazhdanin-moldovy-nayden-mertvym-v-karantinnom-tsentre-43806004.html
Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре
Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре
Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре
2021-08-11T14:36+0300
2021-08-11T14:36+0300
2021-08-11T14:46+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Гражданин Молдовы 30 лет был найден мертвым в карантинном центре израильского города Тель-Авив, сообщило в среду издание vesty.co.il. Правоохранители уточнили, что на теле покойного есть следы насильственной смерти. Рассматривается версия убийства. Полиция и судебно-медицинские эксперты провели тщательное расследование на месте трагедии и опросили жителей центра.Известно, что наш соотечественник прибыл в Израиль 9 августа и был помещен на карантин в аэропорту.Пресс-секретарь МИДЕИ пока не подтвердил и не опроверг Sputnik Молдова опубликованную в израильской прессе информацию.
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Марина Гончарук
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в мире, молдова, израиль
Израиль: гражданин Молдовы найден мертвым в карантинном центре
14:36 11.08.2021 (обновлено: 14:46 11.08.2021)
Тело молдаванина со следами насильственной смерти было найдено в карантинном центре в Израиле.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik.
Гражданин Молдовы 30 лет был найден мертвым в карантинном центре израильского города Тель-Авив, сообщило в среду издание vesty.co.il
.
Правоохранители уточнили, что на теле покойного есть следы насильственной смерти. Рассматривается версия убийства. Полиция и судебно-медицинские эксперты провели тщательное расследование на месте трагедии и опросили жителей центра.
Известно, что наш соотечественник прибыл в Израиль 9 августа и был помещен на карантин в аэропорту.
Пресс-секретарь МИДЕИ пока не подтвердил и не опроверг Sputnik Молдова опубликованную в израильской прессе информацию.