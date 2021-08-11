https://ru.sputnik.md/20210811/kalashnikov-rossiya-ne-isklyuchaet-vyvoz-oruzhiya-iz-kolbasny-43766476.html
Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
Председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ рассказал, как могут быть вывезены из Приднестровья российское вооружение и боеприпасы, и что для этого необходимо.
2021-08-11T09:00+0300
2021-08-11T09:00+0300
2021-08-11T09:03+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43766566_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3e8c51b1c15774efdcb2dacc62230900.jpg
Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны
Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны
Россия допускает все, что делается в интересах тех, кто проживает в Приднестровье. Вывоз российского вооружения и боеприпасов из Колбасны, конечно, возможен, вряд ли через Украину, если учесть сегодняшние отношения между этими двумя странами, но любые варианты вероятны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.В заключение Калашников отметил, что если Майя Санду желает стране мира и порядка в экономике, то прежде всего необходимо навести порядок в собственной голове и в головах собственных политиков. Россия готова помочь, ей ни к чему разруха в маленькой и не граничащей с ней Молдовой.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0a/43766566_79:0:559:360_1920x0_80_0_0_d76364a28da046d439550874b068f72b.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
утро на sputnik’e, подкасты, аудио
Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
09:00 11.08.2021 (обновлено: 09:03 11.08.2021)
Председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ рассказал, как могут быть вывезены из Приднестровья российское вооружение и боеприпасы и что для этого необходимо.
Россия допускает все, что делается в интересах тех, кто проживает в Приднестровье. Вывоз российского вооружения и боеприпасов из Колбасны, конечно, возможен, вряд ли через Украину, если учесть сегодняшние отношения между этими двумя странами, но любые варианты вероятны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Можно и через Молдову вывести, хоть... до Берлина. Все возможно, но весь вопрос в гарантиях безопасности и существования для Приднестровья. Сейчас на Южном Кавказе полыхает Армения, в Киргизии люди возбуждены, межнациональные конфликты в Грузии... Исходя из этого, нужно делать выводы", - считает эксперт.
В заключение Калашников отметил, что если Майя Санду желает стране мира и порядка в экономике, то прежде всего необходимо навести порядок в собственной голове и в головах собственных политиков. Россия готова помочь, ей ни к чему разруха в маленькой и не граничащей с ней Молдовой.