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Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
Председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ рассказал, как могут быть вывезены из Приднестровья российское вооружение и боеприпасы, и что для этого необходимо.
2021-08-11T09:00+0300
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Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны
Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны
Россия допускает все, что делается в интересах тех, кто проживает в Приднестровье. Вывоз российского вооружения и боеприпасов из Колбасны, конечно, возможен, вряд ли через Украину, если учесть сегодняшние отношения между этими двумя странами, но любые варианты вероятны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.В заключение Калашников отметил, что если Майя Санду желает стране мира и порядка в экономике, то прежде всего необходимо навести порядок в собственной голове и в головах собственных политиков. Россия готова помочь, ей ни к чему разруха в маленькой и не граничащей с ней Молдовой.
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Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны

09:00 11.08.2021 (обновлено: 09:03 11.08.2021)
172
Радио
Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ рассказал, как могут быть вывезены из Приднестровья российское вооружение и боеприпасы и что для этого необходимо.
Россия допускает все, что делается в интересах тех, кто проживает в Приднестровье. Вывоз российского вооружения и боеприпасов из Колбасны, конечно, возможен, вряд ли через Украину, если учесть сегодняшние отношения между этими двумя странами, но любые варианты вероятны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.
"Можно и через Молдову вывести, хоть... до Берлина. Все возможно, но весь вопрос в гарантиях безопасности и существования для Приднестровья. Сейчас на Южном Кавказе полыхает Армения, в Киргизии люди возбуждены, межнациональные конфликты в Грузии... Исходя из этого, нужно делать выводы", - считает эксперт.
В заключение Калашников отметил, что если Майя Санду желает стране мира и порядка в экономике, то прежде всего необходимо навести порядок в собственной голове и в головах собственных политиков. Россия готова помочь, ей ни к чему разруха в маленькой и не граничащей с ней Молдовой.
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