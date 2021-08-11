https://ru.sputnik.md/20210811/kalashnikov-rossiya-ne-isklyuchaet-vyvoz-oruzhiya-iz-kolbasny-43766476.html

Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны

Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны

Председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ рассказал, как могут быть вывезены из Приднестровья российское вооружение и боеприпасы, и что для этого необходимо.

2021-08-11T09:00+0300

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Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны Калашников: Россия не исключает вывоз оружия из Колбасны

Россия допускает все, что делается в интересах тех, кто проживает в Приднестровье. Вывоз российского вооружения и боеприпасов из Колбасны, конечно, возможен, вряд ли через Украину, если учесть сегодняшние отношения между этими двумя странами, но любые варианты вероятны. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал председатель Комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Калашников.В заключение Калашников отметил, что если Майя Санду желает стране мира и порядка в экономике, то прежде всего необходимо навести порядок в собственной голове и в головах собственных политиков. Россия готова помочь, ей ни к чему разруха в маленькой и не граничащей с ней Молдовой.

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2021

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