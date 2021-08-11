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Когда "уйдут" Александра Стояногло
Когда "уйдут" Александра Стояногло
Когда "уйдут" Александра Стояногло
2021-08-11T08:30+0300
2021-08-11T08:58+0300
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прокурор
утро на sputnik’e
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Новое правительство весьма недовольно деятельностью генерального прокурора Александра Стояногло и проведет изменения в законодательстве для его увольнения. С заявлением по этому поводу выступила глава кабинета министров Наталья Гаврилица во время передачи на одном из телеканалов. "Генеральный прокурор будет уволен, а система приведена в порядок. У нас есть мнение граждан. Граждане не понимают, как прокурор может работать два года и за эти два года никто не был наказан… Преступники один за другим уезжают в зарубежные страны. У нас есть поручение граждан изменить порядок действий прокуратуры", — заявила Наталья Гаврилица.В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства.Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что на заседании Высшего совета безопасности страны обсуждалась низкая эффективность деятельности Генпрокуратуры. По результатам заседания ВСБ, по словам Санду, был разработан ряд рекомендаций для этого ведомства.Позднее министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". Как объяснил Литвиненко, эти поправки подразумевают включение в закон механизма по оценке деятельности генпрокурора с последующей дисциплинарной ответственностью, результатом чего может стать отставка генпрокурора.Насколько законны планы правительства и справедливы ли обвинения в адрес Стояногло? Попытаемся разобраться в этой теме с политологами Александром Кузнецовым и Сергеем Манастырлы.
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прокурор, утро на sputnik’e, видео

Когда "уйдут" Александра Стояногло

08:30 11.08.2021 (обновлено: 08:58 11.08.2021)
346
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем возможную судьбу генерального прокурора Республики Молдова.
Новое правительство весьма недовольно деятельностью генерального прокурора Александра Стояногло и проведет изменения в законодательстве для его увольнения. С заявлением по этому поводу выступила глава кабинета министров Наталья Гаврилица во время передачи на одном из телеканалов. "Генеральный прокурор будет уволен, а система приведена в порядок. У нас есть мнение граждан. Граждане не понимают, как прокурор может работать два года и за эти два года никто не был наказан… Преступники один за другим уезжают в зарубежные страны. У нас есть поручение граждан изменить порядок действий прокуратуры", — заявила Наталья Гаврилица.
В Генеральной прокуратуре изложили свою позицию в связи с многочисленными заявлениями представителей власти о деятельности ведомства.
"Уровень понимания нынешней властью принципов правового государства неожиданно слаб, и на данный момент мы не видим смысла что-либо комментировать. Ответ прокуратуры на любые попытки посягнуть на ее институциональную и процессуальную независимость будет пропорционален серьезности таких нападок", - заявили в Генпрокуратуре.
Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что на заседании Высшего совета безопасности страны обсуждалась низкая эффективность деятельности Генпрокуратуры. По результатам заседания ВСБ, по словам Санду, был разработан ряд рекомендаций для этого ведомства.
Позднее министр юстиции и депутат Сержиу Литвиненко зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в закон "О прокуратуре". Как объяснил Литвиненко, эти поправки подразумевают включение в закон механизма по оценке деятельности генпрокурора с последующей дисциплинарной ответственностью, результатом чего может стать отставка генпрокурора.
Насколько законны планы правительства и справедливы ли обвинения в адрес Стояногло? Попытаемся разобраться в этой теме с политологами Александром Кузнецовым и Сергеем Манастырлы.
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