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https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pribyl-v-administratsiyu-prezidenta-spisok-kem-on-vstretitsya-43814024.html
Козак прибыл в администрацию президента: с кем он встретится
Козак прибыл в администрацию президента: с кем он встретится
Козак прибыл в администрацию президента: список с кем он встретится
2021-08-11T18:13+0300
2021-08-11T18:32+0300
политика
в молдове
майя санду
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в администрацию главы Молдовы, об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Там отметили, что в делегацию, которая проведет встречу с Козаком, вошли: президент Майя Санду, глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по вопросам внешней политики Кристина Герасимов. Ранее самолет с Дмитрием Козаком приземлился в Кишиневе.Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком."Президент Молдовы ответственен за внешнюю политику, поэтому я проведу встречу, на ней будут присутствовать глава МИДЕИ и вице-премьер по реинтеграции в рамках сферы их ответственности", - заявила Санду.Также стало известно, что по причине очень короткого визита председатель парламента Игорь Гросу не встретится с Козаком.Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html
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в молдове, майя санду, дмитрий козак

Козак прибыл в администрацию президента: с кем он встретится

18:13 11.08.2021 (обновлено: 18:32 11.08.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariДмитрий Козак
Дмитрий Козак - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Дмитрий Козак проводит рабочие встречи после прибытия в столицу Молдовы.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в администрацию главы Молдовы, об этом сообщили в пресс-службе администрации президента.
Там отметили, что в делегацию, которая проведет встречу с Козаком, вошли: президент Майя Санду, глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.
Ранее самолет с Дмитрием Козаком приземлился в Кишиневе.
Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.
Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком.
"Президент Молдовы ответственен за внешнюю политику, поэтому я проведу встречу, на ней будут присутствовать глава МИДЕИ и вице-премьер по реинтеграции в рамках сферы их ответственности", - заявила Санду.
Брифинг президента Молдовы Майи Санду - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Политика
Санду раскрыла детали встречи с Дмитрием Козаком
Вчера, 13:49
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Также стало известно, что по причине очень короткого визита председатель парламента Игорь Гросу не встретится с Козаком.
Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову.
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