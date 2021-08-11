https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pribyl-v-administratsiyu-prezidenta-spisok-kem-on-vstretitsya-43814024.html

Козак прибыл в администрацию президента: с кем он встретится

Козак прибыл в администрацию президента: с кем он встретится

Козак прибыл в администрацию президента: список с кем он встретится

2021-08-11T18:13+0300

2021-08-11T18:13+0300

2021-08-11T18:32+0300

политика

в молдове

майя санду

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в администрацию главы Молдовы, об этом сообщили в пресс-службе администрации президента. Там отметили, что в делегацию, которая проведет встречу с Козаком, вошли: президент Майя Санду, глава МИДЕИ Нику Попеску, вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский, вице-премьер по инфраструктуре и региональному развитию Андрей Спыну, глава МВД Анна Ревенко и советник президента по вопросам внешней политики Кристина Герасимов. Ранее самолет с Дмитрием Козаком приземлился в Кишиневе.Ожидается, что он проведет встречи с первыми лицами страны и обсудит главные вопросы молдавско-российской повестки.Ранее президент Молдовы Майя Санду подтвердила, что проведет в среду встречу с Козаком."Президент Молдовы ответственен за внешнюю политику, поэтому я проведу встречу, на ней будут присутствовать глава МИДЕИ и вице-премьер по реинтеграции в рамках сферы их ответственности", - заявила Санду.Также стало известно, что по причине очень короткого визита председатель парламента Игорь Гросу не встретится с Козаком.Напомним, во вторник стало известно, что Дмитрий Козак совершит 11 августа рабочий визит в Молдову.

https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-posle-zasedaniya-kozak-43766914.html

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2021

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в молдове, майя санду, дмитрий козак