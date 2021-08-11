https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pridnestrovie-uregulirovanie-vnutrennee-delo-moldova-43818992.html

Козак - о приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы

Козак - о приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы

Козак - о Приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы

2021-08-11T20:37+0300

2021-08-11T20:37+0300

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политика

в молдове

молдова

дмитрий козак

приднестровье

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал вопрос приднестровского урегулирования.Отвечая на вопрос о том, как российская сторона видит решение этого вопроса, Козак отметил, что это внутреннее дело Молдовы. "Никак не вижу решение этого конфликта, это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться. Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то свои собственные условия этого урегулирования, это ваше внутреннее дело", - заявил Козак. Также Козак прокомментировал слухи о возможных блокадных мерах в отношении Приднестровья со стороны Молдовы и Украины. "Майя Григорьевна меня заверила, что этих озабоченностей ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет. Они делают все, чтобы она не наступила там 1 сентября, если тогда эти новые ограничения вступают в силу. Идут переговоры исходя из того, что в Приднестровье тоже проживают граждане Республики Молдовы," - уточнил Козак. Кроме того, представитель РФ отметил, что обсуждался и вопрос, связанный с утилизацией боеприпасов в Приднестровье. В заключение Козак отметил, что Россия ожидает от Молдовы конструктивный диалог с пониманием национальных интересов, как своих, так и российских, в частности, экономическое сотрудничество и транснациональные интересы.

https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html

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в молдове, молдова, дмитрий козак, приднестровье, майя санду