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https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pridnestrovie-uregulirovanie-vnutrennee-delo-moldova-43818992.html
Козак - о приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы
Козак - о приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы
Козак - о Приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы
2021-08-11T20:37+0300
2021-08-11T20:37+0300
политика
в молдове
молдова
дмитрий козак
приднестровье
майя санду
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал вопрос приднестровского урегулирования.Отвечая на вопрос о том, как российская сторона видит решение этого вопроса, Козак отметил, что это внутреннее дело Молдовы. "Никак не вижу решение этого конфликта, это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться. Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то свои собственные условия этого урегулирования, это ваше внутреннее дело", - заявил Козак. Также Козак прокомментировал слухи о возможных блокадных мерах в отношении Приднестровья со стороны Молдовы и Украины. "Майя Григорьевна меня заверила, что этих озабоченностей ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет. Они делают все, чтобы она не наступила там 1 сентября, если тогда эти новые ограничения вступают в силу. Идут переговоры исходя из того, что в Приднестровье тоже проживают граждане Республики Молдовы," - уточнил Козак. Кроме того, представитель РФ отметил, что обсуждался и вопрос, связанный с утилизацией боеприпасов в Приднестровье. В заключение Козак отметил, что Россия ожидает от Молдовы конструктивный диалог с пониманием национальных интересов, как своих, так и российских, в частности, экономическое сотрудничество и транснациональные интересы.
https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html
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в молдове, молдова, дмитрий козак, приднестровье, майя санду

Козак - о приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы

20:37 11.08.2021
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По словам Дмитрия Козака, он получил заверения Майи Санду, что "никакой блокады Приднестровья не будет".
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак прокомментировал вопрос приднестровского урегулирования.
Отвечая на вопрос о том, как российская сторона видит решение этого вопроса, Козак отметил, что это внутреннее дело Молдовы.
"Никак не вижу решение этого конфликта, это ваше внутреннее дело. Республика Молдова и Приднестровье должны договориться. Россия готова оказывать содействие, чтобы вы договорились, не больше, так же как это было раньше. Мы не готовы выдвигать какие-то свои собственные условия этого урегулирования, это ваше внутреннее дело", - заявил Козак.
Также Козак прокомментировал слухи о возможных блокадных мерах в отношении Приднестровья со стороны Молдовы и Украины.
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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"Майя Григорьевна меня заверила, что этих озабоченностей ни у кого не должно быть. Никакой блокады не будет. Они делают все, чтобы она не наступила там 1 сентября, если тогда эти новые ограничения вступают в силу. Идут переговоры исходя из того, что в Приднестровье тоже проживают граждане Республики Молдовы," - уточнил Козак.
Кроме того, представитель РФ отметил, что обсуждался и вопрос, связанный с утилизацией боеприпасов в Приднестровье.

"Нас попросили оказать содействие в урегулировании приднестровской проблемы и связанной с этим утилизацией боеприпасов. Мы тоже заинтересованы в утилизации этих боеприпасов, срок годности которых истек, и они не подлежат транспортировке. Договорились об этом взаимодействии".

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - Sputnik Молдова
Дмитрий Козак
Заместитель главы администрации президента России
В заключение Козак отметил, что Россия ожидает от Молдовы конструктивный диалог с пониманием национальных интересов, как своих, так и российских, в частности, экономическое сотрудничество и транснациональные интересы.
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