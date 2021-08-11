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https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html
Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду
Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду
2021-08-11T20:18+0300
2021-08-11T20:29+0300
политика
владимир путин
майя санду
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду.Отвечая на вопрос, когда может состояться встреча, Козак отметил, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".На встрече в среду, 11 августа, обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.
https://ru.sputnik.md/20210811/pervye-zayavleniya-kozaka-vo-vremya-vizit-moldovu-43817163.html
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владимир путин, майя санду, дмитрий козак

Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду

20:18 11.08.2021 (обновлено: 20:29 11.08.2021)
1007
© SputnikЗаявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik
Светлана Маркова - Sputnik Молдова
Светлана Маркова
Все материалы
Встреча Дмитрия Козака и Майи Санду состоялась в среду, 11 августа.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду.
Отвечая на вопрос, когда может состояться встреча, Козак отметил, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".
Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Молдову - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Политика
Первые заявления Козака во время визита в Молдову
19:51
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По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".
На встрече в среду, 11 августа, обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.
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