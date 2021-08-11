https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html

Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду

Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду

2021-08-11T20:18+0300

2021-08-11T20:18+0300

2021-08-11T20:29+0300

политика

владимир путин

майя санду

дмитрий козак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43817341_0:0:3308:1860_1920x0_80_0_0_0b7b7b9720d50a1be1f469e8c76cf556.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду.Отвечая на вопрос, когда может состояться встреча, Козак отметил, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".На встрече в среду, 11 августа, обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.

https://ru.sputnik.md/20210811/pervye-zayavleniya-kozaka-vo-vremya-vizit-moldovu-43817163.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Светлана Маркова https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/13/34436726_544:0:2592:2048_100x100_80_0_0_6e2daf34460e298696d03f8beacb6512.jpg

владимир путин, майя санду, дмитрий козак