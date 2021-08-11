https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-vstrecha-putin-sandu-43818450.html
Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду
Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду
Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду
2021-08-11T20:18+0300
2021-08-11T20:18+0300
2021-08-11T20:29+0300
политика
владимир путин
майя санду
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду.Отвечая на вопрос, когда может состояться встреча, Козак отметил, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".На встрече в среду, 11 августа, обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.
https://ru.sputnik.md/20210811/pervye-zayavleniya-kozaka-vo-vremya-vizit-moldovu-43817163.html
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владимир путин, майя санду, дмитрий козак
Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду
20:18 11.08.2021 (обновлено: 20:29 11.08.2021)
Встреча Дмитрия Козака и Майи Санду состоялась в среду, 11 августа.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал о том, на каких условиях возможна встреча Владимира Путина и Майи Санду.
Отвечая на вопрос, когда может состояться встреча, Козак отметил, "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".
По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".
На встрече в среду, 11 августа, обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.