https://ru.sputnik.md/20210811/kurs-valyut-na-chetverg---osnovnye-igroki-sdayut-pozitsii-43820378.html
Курс валют на четверг - основные игроки сдают позиции
Курс валют на четверг - основные игроки сдают позиции
Курс валют на четверг, 12 августа, в Молдове
2021-08-11T22:03+0300
2021-08-11T22:03+0300
2021-08-11T22:03+0300
курс валют
рубль
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, двенадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подешевеет более чем на семь банов и закрепится на уровне 20.8286 лея.Доллар подешевеет менее чем на четыре бана и будет стоить в среду 17.7801 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).Что касается остальных валют, то 12 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0.2401 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0.6632 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2368 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210718/video-devushka-neveroyatno-bystro-scitaet-denigi-youtube-24000059.html
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курс валют, рубль, доллар, евро
Курс валют на четверг - основные игроки сдают позиции
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, двенадцатое августа. Доллар и евро потеряют в цене по отношению к молдавскому лею.
Евро подешевеет более чем на семь банов и закрепится на уровне 20.8286 лея.
Доллар подешевеет менее чем на четыре бана и будет стоить в среду 17.7801 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот доллар несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов).
Что касается остальных валют, то 12 августа немного ослабнет российский рубль, который разместится на уровне 0.2401 лея. Стоимость украинской гривны опустится до 0.6632 лея. Румынский лей подешевеет до 4.2368 в пересчете на национальную валюту.