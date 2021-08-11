https://ru.sputnik.md/20210811/manastyrly-kak-mozhno-sfalsifitsirovat-uvolnenie-generalnogo-prokurora-43793630.html
Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
Политолог объяснил, какими законными механизмами можно сместить Александра Стояногло, он также напомнил о доказательной базе и о задачах генпрокурора, который не обязан удовлетворять новую власть или оппозицию.
2021-08-11T11:00+0300
2021-08-11T11:00+0300
2021-08-11T11:00+0300
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Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
Новое правительство недовольно работой генерального прокурора Александра Стояногло и для его увольнения изменит законодательство. С таким заявлением выступила глава кабинета министров Наталья Гаврилица в передаче PROfunzime на канале PRO TV Chisinau."Генеральный прокурор будет уволен, а система приведена в порядок. У нас есть мнение граждан. Граждане не понимают, как прокурор может работать два года и за эти два года никто не был наказан… Преступники один за другим уезжают за рубеж. У нас есть поручение граждан изменить порядок действий прокуратуры", — сказала Наталья Гаврилица.По его мнению, для отстранения действующего генерального прокурора необходимо доказать его связь с преступными группировками, факт получения какой-то выгоды или торговлю влиянием.Манастырлы при этом заметил, что генеральный прокурор не должен удовлетворять власть или оппозицию. Он должен заниматься своей работой и выполнять главную задачу – обеспечивать эффективную работу прокуратуры и специализированных ведомств.
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Валентина Топоривская
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Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
Политолог объяснил, какими законными механизмами можно сместить Александра Стояногло, а также напомнил о доказательной базе и задачах генпрокурора, который не обязан удовлетворять новую власть или оппозицию.
Новое правительство недовольно работой генерального прокурора Александра Стояногло и для его увольнения изменит законодательство. С таким заявлением выступила глава кабинета министров Наталья Гаврилица в передаче PROfunzime на канале PRO TV Chisinau.
"Генеральный прокурор будет уволен, а система приведена в порядок. У нас есть мнение граждан. Граждане не понимают, как прокурор может работать два года и за эти два года никто не был наказан… Преступники один за другим уезжают за рубеж. У нас есть поручение граждан изменить порядок действий прокуратуры", — сказала Наталья Гаврилица.
"Законных действующих механизмов для смещения генерального прокурора нет. Есть законодательные лазейки, для которых нужно подготовить доказательную базу, и я думаю, что эта база может быть только сфальсифицирована", - заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.
По его мнению, для отстранения действующего генерального прокурора необходимо доказать его связь с преступными группировками, факт получения какой-то выгоды или торговлю влиянием.
"На данном этапе доказать подобное невозможно, то есть материалов таких нет, поэтому легальных механизмов для отстранения генерального прокурора Александра Стояногло у новой власти нет", - считает эксперт.
Манастырлы при этом заметил, что генеральный прокурор не должен удовлетворять власть или оппозицию. Он должен заниматься своей работой и выполнять главную задачу – обеспечивать эффективную работу прокуратуры и специализированных ведомств.
"А то, что им недовольна власть, - это скорее плюс для него как для генерального прокурора и фигуры в молдавской политике, поскольку генпрокурор - фигура тоже политическая, но независимая", - заключил собеседник.