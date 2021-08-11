https://ru.sputnik.md/20210811/manastyrly-kak-mozhno-sfalsifitsirovat-uvolnenie-generalnogo-prokurora-43793630.html

Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора

Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора

Политолог объяснил, какими законными механизмами можно сместить Александра Стояногло, он также напомнил о доказательной базе и о задачах генпрокурора, который не обязан удовлетворять новую власть или оппозицию.

2021-08-11T11:00+0300

2021-08-11T11:00+0300

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Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора

Новое правительство недовольно работой генерального прокурора Александра Стояногло и для его увольнения изменит законодательство. С таким заявлением выступила глава кабинета министров Наталья Гаврилица в передаче PROfunzime на канале PRO TV Chisinau."Генеральный прокурор будет уволен, а система приведена в порядок. У нас есть мнение граждан. Граждане не понимают, как прокурор может работать два года и за эти два года никто не был наказан… Преступники один за другим уезжают за рубеж. У нас есть поручение граждан изменить порядок действий прокуратуры", — сказала Наталья Гаврилица.По его мнению, для отстранения действующего генерального прокурора необходимо доказать его связь с преступными группировками, факт получения какой-то выгоды или торговлю влиянием.Манастырлы при этом заметил, что генеральный прокурор не должен удовлетворять власть или оппозицию. Он должен заниматься своей работой и выполнять главную задачу – обеспечивать эффективную работу прокуратуры и специализированных ведомств.

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2021

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