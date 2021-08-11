https://ru.sputnik.md/20210811/midei-gibeli-grazhdanina-moldovy-israel-43811076.html
МИДЕИ - о гибели гражданина Молдовы в Израиле: следим за расследованием
МИДЕИ - о гибели гражданина Молдовы в Израиле: следим за расследованием
МИДЕИ - о гибели гражданина Молдовы в Израиле: следим за расследованием
2021-08-11T16:58+0300
2021-08-11T16:58+0300
2021-08-11T16:58+0300
общество
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) взяло на контроль информацию о гибели гражданина Молдовы в карантинном центре в Израиле. "Что касается информации, опубликованной в национальной и израильской прессе о смерти гражданина Молдовы в карантинной гостинице, МИДЕИ через посольство Молдовы в Израиле получило уведомление об этом деле. Представители дипломатической миссии находятся в прямом контакте с местными властями для получения дополнительной информации. Израильская полиция начала расследование", - говорится в сообщении МИДЕИ.В министерстве призвали прессу и граждан не разглашать личные данные погибшего. Напомним, ранее появилось сообщение, что гражданин Молдовы 30 лет был найден мертвым в карантинном центре израильского города Тель-Авив. Правоохранители уточнили, что на теле покойного есть следы насильственной смерти. Рассматривается версия убийства. Полиция и судебно-медицинские эксперты провели тщательное расследование на месте трагедии и опросили жителей центра.Известно, что наш соотечественник прибыл в Израиль 9 августа и был помещен на карантин в аэропорту.
https://ru.sputnik.md/20210811/izrail-grazhdanin-moldovy-nayden-mertvym-v-karantinnom-tsentre-43806004.html
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в молдове, молдова, израиль
МИДЕИ - о гибели гражданина Молдовы в Израиле: следим за расследованием
Молдавские власти находятся на связи с местными органами власти Израиля.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) взяло на контроль информацию о гибели гражданина Молдовы в карантинном центре в Израиле.
"Что касается информации, опубликованной в национальной и израильской прессе о смерти гражданина Молдовы в карантинной гостинице, МИДЕИ через посольство Молдовы в Израиле получило уведомление об этом деле. Представители дипломатической миссии находятся в прямом контакте с местными властями для получения дополнительной информации. Израильская полиция начала расследование", - говорится в сообщении МИДЕИ.
В министерстве призвали прессу и граждан не разглашать личные данные погибшего.
Напомним, ранее появилось сообщение, что гражданин Молдовы 30 лет был найден мертвым в карантинном центре израильского города Тель-Авив.
Правоохранители уточнили, что на теле покойного есть следы насильственной смерти. Рассматривается версия убийства. Полиция и судебно-медицинские эксперты провели тщательное расследование на месте трагедии и опросили жителей центра.
Известно, что наш соотечественник прибыл в Израиль 9 августа и был помещен на карантин в аэропорту.