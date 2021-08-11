https://ru.sputnik.md/20210811/mir-za-sutki-smertelnyy-virus-plantatsiya-konopli-vzryv-v-krasnodare-43788685.html

Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре

Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре

Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в краснодаре

2021-08-11T08:49+0300

2021-08-11T08:49+0300

2021-08-11T08:56+0300

общество

в мире

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Болезнь Марбурга, которую вызывает вирус, схожий по свойствам с лихорадкой Эбола, зафиксирована в Африке. Летальный исход от этого опасного недуга официально подтвердили накануне Всемирная служба здравоохранения и правительство Гвинеи. Болезнь заразна и, как COVID-19, передается от животных к человеку.Как передает BBC, пациент, имя которого не сообщается, заболел 25 июля и умер 2 августа в деревне близ города Гукеду, на стыке границ Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Поначалу его лечили от малярии, но при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стал именно вирус Марбурга.Смертность от заболевания составляет от 24 до 88 процентов. Вирус поражает органы пищеварения и центральную нервную систему. Первыми симптомами являются высокая температура, сильная головная боль и слабость, лечение проходит довольно тяжело.Основными переносчиками считаются летучие мыши. От человека к человеку вирус Марбурга передается воздушно-капельным путем, через выделения организма и физический контакт с больным или поверхностями, к которым он прикасался.Пока неизвестно, успел ли "нулевой пациент" заразить еще кого-то. ВОЗ направила в Гвинею десять врачей-эпидемиологов.Вакцины от вируса Марбурга в настоящее время нет. Полицейские из Сорок уничтожили плантацию коноплиОперация "Мак", которую проводит молдавская полиция, позволила выявить в пригороде села Черлина Сорокского района посадку из примерно 800 кустов, предположительно, конопли.Плантация была уничтожена, растения сожжены.Правоохранительные органы республики информируют, что с 1 июня по 31 августа по всей стране проводится операция "Мак-2021", направленная на борьбу с незаконным потреблением и оборотом наркотиков, особенно растительного происхождения, обнаружение и уничтожение наркотических растений, а также идентификацию лиц, занимающихся их выращиванием. Полиция призывает граждан к сотрудничеству и обмену информацией.Краснодар: при взрыве газа в доме погиб человекОдин человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил РИА Новости глава города Евгений Первышов.По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа.В доме проживают 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю."Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.

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https://ru.sputnik.md/20210329/vrachi-preduprezhdayut-o-vozmozhnoy-vspyshke-v-moldova-opasnoy-bolezni-34172271.html

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