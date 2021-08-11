Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210811/mir-za-sutki-smertelnyy-virus-plantatsiya-konopli-vzryv-v-krasnodare-43788685.html
Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре
Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре
Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в краснодаре
2021-08-11T08:49+0300
2021-08-11T08:56+0300
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1a/34139007_0:148:3000:1836_1920x0_80_0_0_d2cb09496ae1e60e66a44dfb6cad7676.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Болезнь Марбурга, которую вызывает вирус, схожий по свойствам с лихорадкой Эбола, зафиксирована в Африке. Летальный исход от этого опасного недуга официально подтвердили накануне Всемирная служба здравоохранения и правительство Гвинеи. Болезнь заразна и, как COVID-19, передается от животных к человеку.Как передает BBC, пациент, имя которого не сообщается, заболел 25 июля и умер 2 августа в деревне близ города Гукеду, на стыке границ Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Поначалу его лечили от малярии, но при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стал именно вирус Марбурга.Смертность от заболевания составляет от 24 до 88 процентов. Вирус поражает органы пищеварения и центральную нервную систему. Первыми симптомами являются высокая температура, сильная головная боль и слабость, лечение проходит довольно тяжело.Основными переносчиками считаются летучие мыши. От человека к человеку вирус Марбурга передается воздушно-капельным путем, через выделения организма и физический контакт с больным или поверхностями, к которым он прикасался.Пока неизвестно, успел ли "нулевой пациент" заразить еще кого-то. ВОЗ направила в Гвинею десять врачей-эпидемиологов.Вакцины от вируса Марбурга в настоящее время нет. Полицейские из Сорок уничтожили плантацию коноплиОперация "Мак", которую проводит молдавская полиция, позволила выявить в пригороде села Черлина Сорокского района посадку из примерно 800 кустов, предположительно, конопли.Плантация была уничтожена, растения сожжены.Правоохранительные органы республики информируют, что с 1 июня по 31 августа по всей стране проводится операция "Мак-2021", направленная на борьбу с незаконным потреблением и оборотом наркотиков, особенно растительного происхождения, обнаружение и уничтожение наркотических растений, а также идентификацию лиц, занимающихся их выращиванием. Полиция призывает граждан к сотрудничеству и обмену информацией.Краснодар: при взрыве газа в доме погиб человекОдин человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил РИА Новости глава города Евгений Первышов.По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа.В доме проживают 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю."Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.
https://ru.sputnik.md/20210629/covid-19-iskusstvennyy-ili-estestvennyy-virus-mnenie-epidemiologa-35300510.html
https://ru.sputnik.md/20210329/vrachi-preduprezhdayut-o-vozmozhnoy-vspyshke-v-moldova-opasnoy-bolezni-34172271.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1a/34139007_200:0:2867:2000_1920x0_80_0_0_774c675d1ea0ee4cb7f2bc97fd80d24f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре

08:49 11.08.2021 (обновлено: 08:56 11.08.2021)
298
© REUTERS / Eloisa LopezЭколог по летучим мышам, распутывает летучую мышь из сети в Филиппинском университете Лос-Баньос
Эколог по летучим мышам, распутывает летучую мышь из сети в Филиппинском университете Лос-Баньос - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / Eloisa Lopez
Обзор самых интересных событий - в утренней подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Болезнь Марбурга, которую вызывает вирус, схожий по свойствам с лихорадкой Эбола, зафиксирована в Африке. Летальный исход от этого опасного недуга официально подтвердили накануне Всемирная служба здравоохранения и правительство Гвинеи. Болезнь заразна и, как COVID-19, передается от животных к человеку.
Вакцинация против коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 29.06.2021
Коронавирус
COVID-19 – искусственный или естественный вирус – мнение эпидемиолога
29 июня, 22:42
373
Как передает BBC, пациент, имя которого не сообщается, заболел 25 июля и умер 2 августа в деревне близ города Гукеду, на стыке границ Гвинеи, Либерии и Сьерра-Леоне. Поначалу его лечили от малярии, но при вскрытии выяснилось, что причиной смерти стал именно вирус Марбурга.
Смертность от заболевания составляет от 24 до 88 процентов. Вирус поражает органы пищеварения и центральную нервную систему. Первыми симптомами являются высокая температура, сильная головная боль и слабость, лечение проходит довольно тяжело.
Основными переносчиками считаются летучие мыши.
Туберкулез - Sputnik Молдова, 1920, 29.03.2021
Общество
Врачи предупреждают о возможной вспышке опасной болезни в Молдове
29 марта, 21:32
1090
От человека к человеку вирус Марбурга передается воздушно-капельным путем, через выделения организма и физический контакт с больным или поверхностями, к которым он прикасался.
Пока неизвестно, успел ли "нулевой пациент" заразить еще кого-то. ВОЗ направила в Гвинею десять врачей-эпидемиологов.
Вакцины от вируса Марбурга в настоящее время нет.

Полицейские из Сорок уничтожили плантацию конопли

Операция "Мак", которую проводит молдавская полиция, позволила выявить в пригороде села Черлина Сорокского района посадку из примерно 800 кустов, предположительно, конопли.
Плантация была уничтожена, растения сожжены.
Правоохранительные органы республики информируют, что с 1 июня по 31 августа по всей стране проводится операция "Мак-2021", направленная на борьбу с незаконным потреблением и оборотом наркотиков, особенно растительного происхождения, обнаружение и уничтожение наркотических растений, а также идентификацию лиц, занимающихся их выращиванием.
Полиция призывает граждан к сотрудничеству и обмену информацией.

Краснодар: при взрыве газа в доме погиб человек

Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве бытового газа в 4-этажном доме в Краснодаре, сообщил РИА Новости глава города Евгений Первышов.
По его информации, этой ночью в одной из квартир дома 1 на улице Орджоникидзе в Пашковском микрорайоне произошел пожар, предварительной причиной которого стал взрыв бытового газа.

"Трагедия, произошедшая в квартире 4-этажного дома по улице Орджоникидзе, унесла жизнь одного человека. Еще двое пострадали, они направлены в ожоговый центр Первой краевой клинической больницы", - написал Первышов в своем Telegram-канале.

В доме проживают 53 человека, из них 10 детей. Пункт временного размещения организован в гостинице "Москва". Всем жильцам дома предоставили возможность собрать свои вещи, затем они на автобусе отправились в гостиницу. На месте ЧП введен локальный режим ЧС - здесь работают сотрудники службы спасения, представители полиции, Следственного комитета, МЧС России по Краснодарскому краю.
"Сейчас специалисты проводят оценку технического состояния здания. Будет проведено полное обследование, чтобы оценить ущерб, который понесли жильцы, и понять, пригоден ли дом для проживания. Жителям положена компенсация, ее размер будет зависеть от ущерба", - заключил глава города.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:19На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19
10:15Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе
10:03Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат
09:45Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина
09:15Где в Кишиневе 11 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
08:49Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре
08:30Когда "уйдут" Александра Стояногло
08:00Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ
07:30Рождество Николая Чудотворца 2021: житие Святого, мощи и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 августа
ВчераАрктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
ВчераУправленческая контрреволюция
ВчераРоссия изменила правила въезда для граждан Молдовы
ВчераБеженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе
ВчераКурс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь
Вчера"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
ВчераКурение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
ВчераТалибы захватывают столицы северных провинций: чем ответят Кабул и Вашингтон