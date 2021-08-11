https://ru.sputnik.md/20210811/modova-zemletryasenie-43809796.html

Рядом с Молдовой произошло землетрясение

Рядом с Молдовой произошло землетрясение

Рядом с Молдовой произошло землетрясение в уезде Вранча в Румынии

2021-08-11T15:50+0300

2021-08-11T15:50+0300

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в молдове

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молдова

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вранча

общество

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение.По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча 11 августа в 12.31 на глубине 127 километров. Магнитуда составила около 4,2, что оценивается институтом как сейсмособытие средней силы.Землетрясение зафиксировали близ следующих городов: в 56 километрах от Брашова, в 60 километрах от Плоешт, в 115 километрах от Бухареста, в 132 километрах от Бэкэу, в 138 километрах от Галаца и в 215 километрах от Ясс.

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2021

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в молдове, румыния, молдова, землетрясение, вранча