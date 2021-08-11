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Рядом с Молдовой произошло землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение
Рядом с Молдовой произошло землетрясение в уезде Вранча в Румынии
2021-08-11T15:50+0300
2021-08-11T16:00+0300
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землетрясение
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение.По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча 11 августа в 12.31 на глубине 127 километров. Магнитуда составила около 4,2, что оценивается институтом как сейсмособытие средней силы.Землетрясение зафиксировали близ следующих городов: в 56 километрах от Брашова, в 60 километрах от Плоешт, в 115 километрах от Бухареста, в 132 километрах от Бэкэу, в 138 километрах от Галаца и в 215 километрах от Ясс.
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в молдове, румыния, молдова, землетрясение, вранча

Рядом с Молдовой произошло землетрясение

15:50 11.08.2021 (обновлено: 16:00 11.08.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В румынской Вранче снова неспокойно: толчки произошли на глубине 127 километров.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В сейсмической зоне Вранча в Румынии произошло землетрясение.
По данным Национального института физики земли Румынии, колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча 11 августа в 12.31 на глубине 127 километров.
Магнитуда составила около 4,2, что оценивается институтом как сейсмособытие средней силы.
Землетрясение зафиксировали близ следующих городов: в 56 километрах от Брашова, в 60 километрах от Плоешт, в 115 километрах от Бухареста, в 132 километрах от Бэкэу, в 138 километрах от Галаца и в 215 километрах от Ясс.
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