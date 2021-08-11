https://ru.sputnik.md/20210811/moldova-dostavili-novuyu-partiyu-atrazeneca-lithuania-43811614.html

В Молдову доставили новую партию AtraZeneca из Литвы

В Молдову доставили новую партию AtraZeneca из Литвы

В Молдову доставили новую партию AtraZeneca из Литвы

2021-08-11T17:38+0300

2021-08-11T17:38+0300

2021-08-11T17:38+0300

коронавирус

в молдове

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В Молдову доставили из Литвы партию из 26 500 доз вакцины против коронавируса AstraZeneca (Vaxzevria). Все эти дозы пропорционально распределят по населенным пунктам республики, сообщили в Минздраве в среду. Как отметили в министерстве, партию доставили бесплатно из Литвы через механизм соцзащиты Евросоюза. "Поддержка международных партнеров, предлагаемая Молдове в борьбе с пандемией COVID-19, - это больше, чем жест солидарности и безоговорочной дружбы. Мы благодарим Литву за эту партию вакцины, которая будет способствовать проведению кампании вакцинации, с помощью которой мы сможем изменить ход пандемии COVID-19", - заявила госсекретарь Минздрава Светлана Николаеску. "Литва выделила 200 тысяч доз вакцины против коронавируса для стран Восточного партнерства, из которых 26,5 тысячи - для Молдовы. Это не только форма помощи соседним странам, но и акт солидарности на фоне эпидемиологической угрозы, вызванной COVID-19. Литва всегда помогала Молдове и готова оказать поддержку в будущем ", - сказал посол страны в Кишиневе Кестутис Кудзманас.Ранее Республика Молдова получила 30 тысяч доз этой же сыворотки из Латвии. С начала кампании иммунизации в Кишинев доставили 570 100 доз AstraZeneca.Вакцина AstraZeneca (Vaxzevria) безопасна и эффективна против тяжелых форм заражений коронавирусом и летальных исходов на фоне инфекции. На данный момент в Молдове было использовано 1 111 680 доз прививок разных видов. В общей сложности обе дозы получили 545 219 человек.

https://ru.sputnik.md/20210803/vakczina-moldova-astrazeneca-43518690.html

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в молдове, молдова, вакцинация