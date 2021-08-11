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На родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина
На родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина
Видео на родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина
2021-08-11T15:55+0300
2021-08-11T15:55+0300
2021-08-11T16:01+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Урна с прахом усопшего была в среду доставлена в Республику Молдова, об этом сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) республики.Наш соотечественник в возрасте 58 лет скончался от болезни, его родственники направили ходатайство о репатриации праха на родину. Процедуру организовали Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и посольство Республики Молдова в Португалии.Мужчина, который сотрудничал по трудовому договору с компанией в Португальской Республике, был направлен на работу в Мозамбик, где вскоре скончался.Урна с прахом была доставлена в Молдову самолетом, ее передали родственникам усопшего.
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Марина Гончарук
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в мире, молдова
На родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина
15:55 11.08.2021 (обновлено: 16:01 11.08.2021)
Гражданин Молдовы скончался в Мозамбике, где и был кремирован.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Урна с прахом усопшего была в среду доставлена в Республику Молдова, об этом сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) республики.
Наш соотечественник в возрасте 58 лет скончался от болезни, его родственники направили ходатайство о репатриации праха на родину.
Процедуру организовали Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и посольство Республики Молдова в Португалии.
"Привезти урну с прахом на родину стало возможным после того, как сотрудникам ГИЧС совместно с представителями посольства удалось согласовать все процедуры репатриации", - сообщили в пресс-службе.
Мужчина, который сотрудничал по трудовому договору с компанией в Португальской Республике, был направлен на работу в Мозамбик, где вскоре скончался.
Урна с прахом была доставлена в Молдову самолетом, ее передали родственникам усопшего.