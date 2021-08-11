https://ru.sputnik.md/20210811/na-rodinu-dostavili-prakh-skonchavshegosya-v-mozambike-moldavanina-43807582.html

На родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина

На родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина

Видео на родину доставили прах скончавшегося в Мозамбике молдаванина

2021-08-11T15:55+0300

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Урна с прахом усопшего была в среду доставлена в Республику Молдова, об этом сообщили в пресс-службе Главной инспекции по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) республики.Наш соотечественник в возрасте 58 лет скончался от болезни, его родственники направили ходатайство о репатриации праха на родину. Процедуру организовали Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям и посольство Республики Молдова в Португалии.Мужчина, который сотрудничал по трудовому договору с компанией в Португальской Республике, был направлен на работу в Мозамбик, где вскоре скончался.Урна с прахом была доставлена в Молдову самолетом, ее передали родственникам усопшего.

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2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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в мире, молдова