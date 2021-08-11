https://ru.sputnik.md/20210811/na-yotu-bolshe-chem-grozit-novyy-shtamm-covid-19-43790110.html

На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19

На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19

Чем опасен новый штамм COVID-19

2021-08-11T10:19+0300

2021-08-11T10:19+0300

2021-08-11T10:28+0300

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года штамм коронавируса "йота" передается на 15-25% быстрее других вариантов COVID-19. Такие данные содержатся в исследовании, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, пишет РИА Новости.Исследование проводили специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.Штамм "йота", пишут ученые, увеличивает смертность от инфекции до 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно.Исследователи подчеркнули, что такие штаммы, как "йота", могут распространяться среди населения за несколько недель до обнаружения. К тому же они обладают некоторой способностью ускользать от иммунного ответа – например, они могут быть устойчивы к терапевтическим антителам.Исследователи предупреждают, что эти характеристики штамма могут свести на нет предыдущие медицинские достижения и увеличить коэффициент смертности. По мнению ученых, своевременная подготовка и тщательный мониторинг вариантов коронавируса, их эпидемиологических характеристик и тяжести заболевания имеют решающее значение для реагирования на пандемию COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210629/lyambda-shtamm-koronavirusa-vse-chto-izvestno-uchenym-na-dannyy-moment-35290702.html

https://ru.sputnik.md/20210808/shtamm-koronavirus-43713968.html

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в мире