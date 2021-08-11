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На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19
На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19
Чем опасен новый штамм COVID-19
2021-08-11T10:19+0300
2021-08-11T10:28+0300
коронавирус
в мире
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года штамм коронавируса "йота" передается на 15-25% быстрее других вариантов COVID-19. Такие данные содержатся в исследовании, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, пишет РИА Новости.Исследование проводили специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.Штамм "йота", пишут ученые, увеличивает смертность от инфекции до 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно.Исследователи подчеркнули, что такие штаммы, как "йота", могут распространяться среди населения за несколько недель до обнаружения. К тому же они обладают некоторой способностью ускользать от иммунного ответа – например, они могут быть устойчивы к терапевтическим антителам.Исследователи предупреждают, что эти характеристики штамма могут свести на нет предыдущие медицинские достижения и увеличить коэффициент смертности. По мнению ученых, своевременная подготовка и тщательный мониторинг вариантов коронавируса, их эпидемиологических характеристик и тяжести заболевания имеют решающее значение для реагирования на пандемию COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210629/lyambda-shtamm-koronavirusa-vse-chto-izvestno-uchenym-na-dannyy-moment-35290702.html
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в мире

На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19

10:19 11.08.2021 (обновлено: 10:28 11.08.2021)
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© AFP 2021 / Khaled DesoukiРобот берет анализ на коронавирус
Робот берет анализ на коронавирус - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© AFP 2021 / Khaled Desouki
Новый штамм назван нью-йоркским и считается довольно опасным.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Впервые обнаруженный в Нью-Йорке осенью 2020 года штамм коронавируса "йота" передается на 15-25% быстрее других вариантов COVID-19. Такие данные содержатся в исследовании, препринт которого опубликован на сайте medRxiv, пишет РИА Новости.
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Исследование проводили специалисты Департамента здравоохранения Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана Колумбийского университета.
Штамм "йота", пишут ученые, увеличивает смертность от инфекции до 46%, 82% и 62% у лиц в возрасте 45-64 лет, 65-74 лет и старше 75 лет соответственно.
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Исследователи подчеркнули, что такие штаммы, как "йота", могут распространяться среди населения за несколько недель до обнаружения. К тому же они обладают некоторой способностью ускользать от иммунного ответа – например, они могут быть устойчивы к терапевтическим антителам.

Исследователи предупреждают, что эти характеристики штамма могут свести на нет предыдущие медицинские достижения и увеличить коэффициент смертности. По мнению ученых, своевременная подготовка и тщательный мониторинг вариантов коронавируса, их эпидемиологических характеристик и тяжести заболевания имеют решающее значение для реагирования на пандемию COVID-19.
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