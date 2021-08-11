https://ru.sputnik.md/20210811/nare-vysmeyalo-slukhi-o-suschestvovanii-serogo-rynka-nefteproduktov-v-moldove-43807111.html
НАРЭ высмеяло слухи о существовании серого рынка нефтепродуктов в Молдове
НАРЭ высмеяло слухи о существовании серого рынка нефтепродуктов в Молдове
Что говорит НАРЭ о существовании серого рынка топлива в Молдове
2021-08-11T15:30+0300
2021-08-11T15:30+0300
2021-08-11T15:30+0300
экономика
нарэ
дизельное топливо
в молдове
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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с комментариями относительно появившихся в публичном пространстве Молдовы утверждений о существовании в республике некоего серого рынка, на котором циркулирует якобы половина ввозимого в страну дизельного топлива. По мнению руководства НАРЭ, подобные заявления могут быть сделаны только на основе поверхностного или злонамеренного анализа. Агентство призывало авторов "такого рода теорий" в случае получения ими конкретных подтверждений немедленно обращаться в правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством.В НАРЭ утверждают, что говорящие о сером рынке топлива в Молдове "попросту не осознают порядка цифр, о которых говорят". Поверив в их теорию, заявляют в вгентстве, придется поверить и в то, что 280 тысяч тонн дизельного топлива (или 11 тысяч танкеров) ежегодно продаются без всякого учета.
https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html
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нарэ, дизельное топливо, в молдове
НАРЭ высмеяло слухи о существовании серого рынка нефтепродуктов в Молдове
Руководство ведомства отметило, что подобные заявления могут быть сделаны только на основе поверхностного или злонамеренного анализа.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) выступило с комментариями относительно появившихся в публичном пространстве Молдовы утверждений о существовании в республике некоего серого рынка, на котором циркулирует якобы половина ввозимого в страну дизельного топлива.
По мнению руководства НАРЭ, подобные заявления могут быть сделаны только на основе поверхностного или злонамеренного анализа. Агентство призывало авторов "такого рода теорий" в случае получения ими конкретных подтверждений немедленно обращаться в правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством.
"Взяв за основу данные НАРЭ об общем объеме импортируемого Молдовой топлива, авторы этой теории пришли к выводу, что только продаваемое на заправочных станциях топливо является "законным". Оптовые же закупки, совершаемые сельхозпроизводителями и перевозчиками, по их мнению, являются нелегальными. По-видимому, такие "эксперты" полагают, что сельскохозяйственная техника и большегрузный транспорт заправляются исключительно на АЗС", - иронизируют в ведомстве.
В НАРЭ утверждают, что говорящие о сером рынке топлива в Молдове "попросту не осознают порядка цифр, о которых говорят". Поверив в их теорию, заявляют в вгентстве, придется поверить и в то, что 280 тысяч тонн дизельного топлива (или 11 тысяч танкеров) ежегодно продаются без всякого учета.