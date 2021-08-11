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Новая власть Молдовы и отношения с Россией: чего ожидать
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Политический аналитик Корнелиу Чуря прокомментировал проблемы внутренней политики и внешнеполитических отношений Молдовы.
Каждая новая власть в Молдове приходит со своими амбициями. Партия "Действие и солидарность" (PAS) в этом смысле – не исключение
В частности, серьезные и неоднократные заявления о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона. С ними выступала и сама президент Майя Санду, и лидер победившего на досрочных парламентских выборах политформирования Игорь Гросу.
Помимо приднестровской тематики в стране начали массовые увольнения государственных чиновников. Новые люди назначают на должности новых людей. Есть и проблема реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции в больших объемах в Российской Федерации.
Как новые власти Молдовы планируют решать проблему Приднестровья, и чем вызваны спичи о необходимости вывода российских миротворцев из зоны безопасности? Цыплят по осени считают: молдавские фермеры планируют собрать хороший урожай фруктов и винограда. Кому реализовывать эту сельхозпродукцию, удастся ли официальному Кишиневу договориться на этот счет с Москвой? Массовые чистки в государственных ведомствах в Молдове, справятся ли "хорошие люди" или "оамень бунь" с возложенными на них обязанностями? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.
Какова судьба соглашения о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией?
Чуря прокомментировал перспективы подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.
"Были времена, когда мы действовали абсолютно не в соответствии с буквой и духом этого договора", – сказал Чуря.
По его мнению, и сейчас существуют опасения, что возникнут сложности.
"А для правых подписать такое соглашение сложно с политической точки зрения, потому что это сразу же вызовет недовольство публики, особенно радикальной стороны того электората, который голосовал за PAS и Майю Санду. В принципе, решение есть для такого вопроса – это пролонгация данного соглашения. Оно автоматически продлевается, если у сторон нет каких-то особых претензий", – сказал Чуря.
Возможен ли визит Санду в Москву
Как считает Чуря, приезд замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака в Кишинев быть связан и с будущим визитом Майи Санду в Москву.
"Как подготовительный этап. Мы помним, что была попытка молдавской дипломатии организовать такой визит для Майи Санду, когда она была премьером. Но тогда не получилось", – отметил аналитик.
Эксперт заявил, что ему пока сложно судить насколько велика вероятность встречи Санду с Путиным.
О российском контингенте в Приднестровском регионе
Как считает Чуря, заявления некоторых представителей молдавской власти к России по выводу российского миротворческого контингента существует постоянно в той или иной форме.
"Это зависит от той партии, которая находится у власти. Левые тоже не отказываются от этой идеи и считают, что полный суверенитет Молдова сможет получить только после вывода российского контингента. Конечно, это им видится параллельно с разрешением вообще всего приднестровского конфликта, получения какого-то политического формата, но левые в принципе тоже считают, что вывод должен состояться. Другое дело, что они не всегда настаивают на этом публично", – сказал Чуря.
В этом, как считает эксперт, и есть стилевое отличие правых и левых. "Левые не высказываются так часто или используются эвфемизмы из разряда не вывод "российских войск", а просто "иностранных войск" из Республики Молдова", – добавил Чуря.
По его словам, когда во власти правые, то картина выглядит иначе. В качестве примера он привел времена альянсов за европейскую интеграцию.
"Альянсы по своей сути более сложны для внедрения таких идей там есть радикалы, которые "за" и те, кто "против". В самих альянсах эта идея не пользовалась особой популярностью, но ее продвигал президент Тимофти, и он был как бы ответственным за эту идею. Сейчас ситуация другая, у нас только одна партия во власти", – сказал политолог.
Нынешнее правительство, как считает аналитик, будет очень осторожно оперировать этими понятиями, но все равно идея вывода российских военных, как определенное давление на Москву будет существовать.
"Мы еще не знаем, как сильно эта идея будет продвигаться. Но у меня есть сомнения, что будет какая-то агрессия. Мне кажется, что этот визит Козака направлен на взаимное понимание, что ожидать от противоположной стороны – радикального давления или более осторожных заявлений", – подчеркнул Чуря.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского союза, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.
В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.