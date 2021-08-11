https://ru.sputnik.md/20210811/novaya-vlast-moldovy-i-otnosheniya-russia-chego-ozhidat-43819928.html

Новая власть Молдовы и отношения с Россией: чего ожидать

Новая власть Молдовы и отношения с Россией: чего ожидать

Новая власть Молдовы и отношения с Россией

2021-08-11T22:58+0300

2021-08-11T22:58+0300

2021-08-11T22:58+0300

радио

молдова

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43823719_156:0:2360:1240_1920x0_80_0_0_3a559c9fb4d496825460fa726b57fe41.png

Каждая новая власть в Молдове приходит со своими амбициями. Партия "Действие и солидарность" (PAS) в этом смысле – не исключениеВ частности, серьезные и неоднократные заявления о необходимости вывода российских войск и миротворцев из приднестровского региона. С ними выступала и сама президент Майя Санду, и лидер победившего на досрочных парламентских выборах политформирования Игорь Гросу.Помимо приднестровской тематики в стране начали массовые увольнения государственных чиновников. Новые люди назначают на должности новых людей. Есть и проблема реализации молдавской плодоовощной и винодельческой продукции в больших объемах в Российской Федерации.Как новые власти Молдовы планируют решать проблему Приднестровья, и чем вызваны спичи о необходимости вывода российских миротворцев из зоны безопасности? Цыплят по осени считают: молдавские фермеры планируют собрать хороший урожай фруктов и винограда. Кому реализовывать эту сельхозпродукцию, удастся ли официальному Кишиневу договориться на этот счет с Москвой? Массовые чистки в государственных ведомствах в Молдове, справятся ли "хорошие люди" или "оамень бунь" с возложенными на них обязанностями? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Корнелиу Чурей.Какова судьба соглашения о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией?Чуря прокомментировал перспективы подписания соглашения о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией.По его мнению, и сейчас существуют опасения, что возникнут сложности. "А для правых подписать такое соглашение сложно с политической точки зрения, потому что это сразу же вызовет недовольство публики, особенно радикальной стороны того электората, который голосовал за PAS и Майю Санду. В принципе, решение есть для такого вопроса – это пролонгация данного соглашения. Оно автоматически продлевается, если у сторон нет каких-то особых претензий", – сказал Чуря.Возможен ли визит Санду в МосквуКак считает Чуря, приезд замглавы администрации президента Российской Федерации Дмитрия Козака в Кишинев быть связан и с будущим визитом Майи Санду в Москву.Эксперт заявил, что ему пока сложно судить насколько велика вероятность встречи Санду с Путиным.О российском контингенте в Приднестровском регионеКак считает Чуря, заявления некоторых представителей молдавской власти к России по выводу российского миротворческого контингента существует постоянно в той или иной форме."Это зависит от той партии, которая находится у власти. Левые тоже не отказываются от этой идеи и считают, что полный суверенитет Молдова сможет получить только после вывода российского контингента. Конечно, это им видится параллельно с разрешением вообще всего приднестровского конфликта, получения какого-то политического формата, но левые в принципе тоже считают, что вывод должен состояться. Другое дело, что они не всегда настаивают на этом публично", – сказал Чуря.В этом, как считает эксперт, и есть стилевое отличие правых и левых. "Левые не высказываются так часто или используются эвфемизмы из разряда не вывод "российских войск", а просто "иностранных войск" из Республики Молдова", – добавил Чуря.По его словам, когда во власти правые, то картина выглядит иначе. В качестве примера он привел времена альянсов за европейскую интеграцию. "Альянсы по своей сути более сложны для внедрения таких идей там есть радикалы, которые "за" и те, кто "против". В самих альянсах эта идея не пользовалась особой популярностью, но ее продвигал президент Тимофти, и он был как бы ответственным за эту идею. Сейчас ситуация другая, у нас только одна партия во власти", – сказал политолог.Нынешнее правительство, как считает аналитик, будет очень осторожно оперировать этими понятиями, но все равно идея вывода российских военных, как определенное давление на Москву будет существовать.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада Советского союза, опасаясь, что на волне национализма страна присоединится к Румынии.В 1992 году после попытки властей Молдовы силой решить конфликт Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением, подписанным президентами РФ и Молдовы.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

молдова, отношения, видео