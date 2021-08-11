https://ru.sputnik.md/20210811/pervye-zayavleniya-kozaka-vo-vremya-vizit-moldovu-43817163.html
Первые заявления Козака во время визита в Молдову
Первые заявления Козака во время визита в Молдову
Дмитрий Козак рассказал, какие вопросы обсуждались во время встречи. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T19:51+0300
2021-08-11T19:51+0300
2021-08-11T20:09+0300
политика
молдова
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сделал первые заявления для прессы. По его словам, ожидается начало диалога на межведомственном уровне по всем проблемам, которые вызывают озабоченность у Молдовы и России.Козак добавил, что обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок. "Договорились сотрудничать по взаимной торговле, снять те ограничения, которые возникли. А также договорились об ответных шагах с российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок," - пояснил Козак. По его словам, обсуждался и вопрос поставки природного газа, где необходим диалог. В то же время Козак прокомментировал возможную встречу Майи Санду и Владимира Путина: "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ". В заключение он отметил, что РФ уважает выбор молдавского народа и готова сотрудничать с новыми властями.
https://ru.sputnik.md/20210811/kozak-pribyl-v-administratsiyu-prezidenta-spisok-kem-on-vstretitsya-43814024.html
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молдова, дмитрий козак
Первые заявления Козака во время визита в Молдову
19:51 11.08.2021 (обновлено: 20:09 11.08.2021)
Дмитрий Козак рассказал, какие вопросы обсуждались во время встречи.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак сделал первые заявления для прессы.
"После того, как сформировалось правительство и наступил элемент стабильности мы договорились поговорить о вопросах двусторонней повестки. Разговор был очень конструктивным и доброжелательным".
Дмитрий Козак
Заместитель главы администрации президента России
По его словам, ожидается начало диалога на межведомственном уровне по всем проблемам, которые вызывают озабоченность у Молдовы и России.
Козак добавил, что обсуждались следующие вопросы: вопрос урегулирования приднестровской проблемы, вопрос утилизации боевых припасов, сотрудничество по беспошлинным поставкам молдавских товаров на российский рынок.
"Договорились сотрудничать по взаимной торговле, снять те ограничения, которые возникли. А также договорились об ответных шагах с российской стороны по поводу поставок молдавской сельхозпродукции на российский рынок," - пояснил Козак.
По его словам, обсуждался и вопрос поставки природного газа, где необходим диалог.
"Проблема газовая, которая существует. Здесь необходим диалог, принять взаимовыгодные решения. Никто никому не должен делать подарки, но никто никого не должен ущемлять," - считает российский представитель.
В то же время Козак прокомментировал возможную встречу Майи Санду и Владимира Путина: "если мы по всем перечисленным вопросам на рабочем уровне достигнем предварительного согласия, то встреча обязательно состоится".
По словам Козака, "Россия готова помогать Молдове, но на взаимовыгодной основе не в ущерб интересов РФ".
В заключение он отметил, что РФ уважает выбор молдавского народа и готова сотрудничать с новыми властями.