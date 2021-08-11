Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210811/pervye-zayavleniya-mayi-sandu-po-itogam-vstrechi-s-dmitriem-kozakom-43821595.html
Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком
Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала встречу с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком
2021-08-11T21:39+0300
2021-08-11T21:39+0300
политика
молдова
майя санду
дмитрий козак
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164314_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_052f2a4ae77d0d93df091e544b7b4d13.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила настрой на прагматичный и конструктивный диалог с Россией. Об этом она заявила по итогам встречи с заместителем главы администрации лидера Российской Федерации Дмитрием Козаком, который в среду посетил Кишинев с рабочим визитом.По ее словам, стороны "обсудили и урегулирование приднестровского конфликта"."Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", – отметила президент Молдовы.Глава государства отметила, что у Молдовы "обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан". "Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", – добавила Санду, подчеркнув, что это будет способствовать укреплению диалога между двумя странами.На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский, и другие члены правительства.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43164314_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_ead02dc8e23bc4afdc8a5db1a5d4240f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
молдова, майя санду, дмитрий козак

Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком

21:39 11.08.2021
600
© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава государства написала об итогах встречи с замглавы администрации президента России, подтвердив твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования приднестровского вопроса исключительно мирными путем.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила настрой на прагматичный и конструктивный диалог с Россией. Об этом она заявила по итогам встречи с заместителем главы администрации лидера Российской Федерации Дмитрием Козаком, который в среду посетил Кишинев с рабочим визитом.

Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны.

Maia Sandu - Sputnik Молдова
Майя Санду
президент Молдовы
По ее словам, стороны "обсудили и урегулирование приднестровского конфликта".
"Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", – отметила президент Молдовы.
Глава государства отметила, что у Молдовы "обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан".
"Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", – добавила Санду, подчеркнув, что это будет способствовать укреплению диалога между двумя странами.
На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский, и другие члены правительства.
310001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:52Измены или бедность – названа самая частая причина разводов
22:33Какое будущее ждет COVID-19 – ответ инфекциониста
22:03Курс валют на четверг - основные игроки сдают позиции
21:51Итоги визита Козака в Молдову: "дружить точно будем"
21:39Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком
21:31"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания
21:02В Минздраве обсудили меры противодействия пандемии коронавируса в Молдове
20:37Козак - о приднестровском урегулировании: это внутреннее дело Молдовы
20:18Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду
19:52Заявления Дмитрия Козака в ходе визита в Кишинев
19:51Первые заявления Козака во время визита в Молдову
19:35Европа выделит Литве почти 37 миллионов евро для размещения мигрантов
19:07В Украине продлили чрезвычайное положение: правила въезда для граждан Молдовы
18:41Экологическая катастрофа в Черном море – 100 тонн нефти попало в воду
18:13Козак прибыл в администрацию президента: с кем он встретится
17:45Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:38В Молдову доставили новую партию AtraZeneca из Литвы
17:34Дмитрий Козак прибыл в Молдову
17:15"Россия станет Европой". Что случилось в отношениях между США и Польшей
16:58МИДЕИ - о гибели гражданина Молдовы в Израиле: следим за расследованием