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Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком
Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком
Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала встречу с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком
2021-08-11T21:39+0300
2021-08-11T21:39+0300
2021-08-11T21:39+0300
политика
молдова
майя санду
дмитрий козак
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила настрой на прагматичный и конструктивный диалог с Россией. Об этом она заявила по итогам встречи с заместителем главы администрации лидера Российской Федерации Дмитрием Козаком, который в среду посетил Кишинев с рабочим визитом.По ее словам, стороны "обсудили и урегулирование приднестровского конфликта"."Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", – отметила президент Молдовы.Глава государства отметила, что у Молдовы "обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан". "Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", – добавила Санду, подчеркнув, что это будет способствовать укреплению диалога между двумя странами.На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский, и другие члены правительства.
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Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, майя санду, дмитрий козак
Первые заявления Майи Санду по итогам встречи с Дмитрием Козаком
Глава государства написала об итогах встречи с замглавы администрации президента России, подтвердив твердое намерение Молдовы возобновить процесс урегулирования приднестровского вопроса исключительно мирными путем.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подтвердила настрой на прагматичный и конструктивный диалог с Россией. Об этом она заявила по итогам встречи с заместителем главы администрации лидера Российской Федерации Дмитрием Козаком, который в среду посетил Кишинев с рабочим визитом.
Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны.
Майя Санду
президент Молдовы
По ее словам, стороны "обсудили и урегулирование приднестровского конфликта".
"Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно-признанных границах", – отметила президент Молдовы.
Глава государства отметила, что у Молдовы "обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан".
"Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов", – добавила Санду, подчеркнув, что это будет способствовать укреплению диалога между двумя странами.
На встрече присутствовали вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, вице-премьер по вопросам реинтеграции Влад Кульминский, и другие члены правительства.