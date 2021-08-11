https://ru.sputnik.md/20210811/poezd-ungeny---beltsy-zagorelsya-na-khodu-reys-vremenno-zakryli-43793363.html

Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли

Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли

Поезд Унгены-Бельцы загорелся на ходу почему на самом деле отменили рейс

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"железная дорога молдовы"

олег тофилат

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В связи с пожаром, который вспыхнул в локомотиве, движение поездов по курсу Унгены - Бельцы временно приостановили. Эта мера вступила в силу в среду. Детали этого происшествия для Sputnik Молдова сообщил директор ГП "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.В то же время Тофилат отметил, что у ЖДМ нет другого состава, чтобы можно было сохранить рейс. По этой причине было принято решение его временно приостановить."Ожидается ремонт, другого состава для осуществления рейса нет", - уточнил Тофилат.Напоминаем, что 26 июля было временно остановлено движение поездов по маршруту Унгены - Бельцы. Тогда в ЖДМ заявили, что мера принята в связи с неудовлетворительным техническим состоянием поезда - выходом из строя одной дизельной секции.Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но впоследствии его возобновили.

https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-vremenno-priostanovyat-dvizhenie-reysa-ungeny-beltsy-43775001.html

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