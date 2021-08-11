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Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли
Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли
Поезд Унгены-Бельцы загорелся на ходу почему на самом деле отменили рейс
2021-08-11T10:45+0300
2021-08-11T10:45+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В связи с пожаром, который вспыхнул в локомотиве, движение поездов по курсу Унгены - Бельцы временно приостановили. Эта мера вступила в силу в среду. Детали этого происшествия для Sputnik Молдова сообщил директор ГП "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.В то же время Тофилат отметил, что у ЖДМ нет другого состава, чтобы можно было сохранить рейс. По этой причине было принято решение его временно приостановить."Ожидается ремонт, другого состава для осуществления рейса нет", - уточнил Тофилат.Напоминаем, что 26 июля было временно остановлено движение поездов по маршруту Унгены - Бельцы. Тогда в ЖДМ заявили, что мера принята в связи с неудовлетворительным техническим состоянием поезда - выходом из строя одной дизельной секции.Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но впоследствии его возобновили.
https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-vremenno-priostanovyat-dvizhenie-reysa-ungeny-beltsy-43775001.html
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Марина Гончарук
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в молдове, бельцы, молдова, унгены, "железная дорога молдовы", олег тофилат

Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли

10:45 11.08.2021
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIПожар в поезде.
Пожар в поезде. - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Пожар в поезде.. Архивное фото
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Стало известно, почему на самом деле закрыли рейс Унгены - Бельцы.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В связи с пожаром, который вспыхнул в локомотиве, движение поездов по курсу Унгены - Бельцы временно приостановили. Эта мера вступила в силу в среду. Детали этого происшествия для Sputnik Молдова сообщил директор ГП "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.

"Действительно, на ходу загорелась труба тепловоза. Пожар оперативно локализовали, никто не пострадал".

Олег Тофилат - Sputnik Молдова
Олег Тофилат
директор ГП "Железная дорога Молдовы"
В то же время Тофилат отметил, что у ЖДМ нет другого состава, чтобы можно было сохранить рейс. По этой причине было принято решение его временно приостановить.
"Ожидается ремонт, другого состава для осуществления рейса нет", - уточнил Тофилат.
Железная дорога Молдовы получила 6 новых локомотивов - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Общество
Железная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
Вчера, 17:29
176
Напоминаем, что 26 июля было временно остановлено движение поездов по маршруту Унгены - Бельцы. Тогда в ЖДМ заявили, что мера принята в связи с неудовлетворительным техническим состоянием поезда - выходом из строя одной дизельной секции.
Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но впоследствии его возобновили.
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