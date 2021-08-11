https://ru.sputnik.md/20210811/poezd-ungeny---beltsy-zagorelsya-na-khodu-reys-vremenno-zakryli-43793363.html
Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли
Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли
Поезд Унгены-Бельцы загорелся на ходу почему на самом деле отменили рейс
2021-08-11T10:45+0300
2021-08-11T10:45+0300
2021-08-11T10:45+0300
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олег тофилат
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. В связи с пожаром, который вспыхнул в локомотиве, движение поездов по курсу Унгены - Бельцы временно приостановили. Эта мера вступила в силу в среду. Детали этого происшествия для Sputnik Молдова сообщил директор ГП "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.В то же время Тофилат отметил, что у ЖДМ нет другого состава, чтобы можно было сохранить рейс. По этой причине было принято решение его временно приостановить."Ожидается ремонт, другого состава для осуществления рейса нет", - уточнил Тофилат.Напоминаем, что 26 июля было временно остановлено движение поездов по маршруту Унгены - Бельцы. Тогда в ЖДМ заявили, что мера принята в связи с неудовлетворительным техническим состоянием поезда - выходом из строя одной дизельной секции.Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но впоследствии его возобновили.
https://ru.sputnik.md/20210810/moldova-vremenno-priostanovyat-dvizhenie-reysa-ungeny-beltsy-43775001.html
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в молдове, бельцы, молдова, унгены, "железная дорога молдовы", олег тофилат
Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли
Стало известно, почему на самом деле закрыли рейс Унгены - Бельцы.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik.
В связи с пожаром, который вспыхнул в локомотиве, движение поездов по курсу Унгены - Бельцы временно приостановили. Эта мера вступила в силу в среду. Детали этого происшествия для Sputnik Молдова
сообщил директор ГП "Железная дорога Молдовы" Олег Тофилат.
"Действительно, на ходу загорелась труба тепловоза. Пожар оперативно локализовали, никто не пострадал".
Олег Тофилат
директор ГП "Железная дорога Молдовы"
В то же время Тофилат отметил, что у ЖДМ нет другого состава, чтобы можно было сохранить рейс. По этой причине было принято решение его временно приостановить.
"Ожидается ремонт, другого состава для осуществления рейса нет", - уточнил Тофилат.
Напоминаем, что 26 июля было временно остановлено движение поездов по маршруту Унгены - Бельцы. Тогда в ЖДМ заявили, что мера принята в связи с неудовлетворительным техническим состоянием поезда - выходом из строя одной дизельной секции.
Напомним, ранее в Молдове уже приостанавливали этот рейс, но впоследствии его возобновили.