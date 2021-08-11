Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210811/pogodnye-rekordy-moldovy-11-avgusta-43780298.html
Погодные рекорды Молдовы 11 августа
Погодные рекорды Молдовы 11 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T00:01+0300
2021-08-11T00:01+0300
климат
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574173_0:308:3073:2036_1920x0_80_0_0_8fcb1cc33623da3120980e9cb68cb10d.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Самое холодное одиннадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум 11 августа зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210419/Guterresh-prizval-vnimatelney-otnestis-k-probleme-izmeneniya-klimata-34446310.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/13/35574173_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_03c70432c5db6a10fb539a2a068f86ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
климат, погода

Погодные рекорды Молдовы 11 августа

00:01 11.08.2021
213
© Sputnik / Svyazin AlexanderNistru
Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Svyazin Alexander
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Самое холодное одиннадцатое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более полувека назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1956 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,9 градуса по Цельсию.
Таяние льдов в Восточно-Сибирском море - Sputnik Молдова, 1920, 19.04.2021
Гутерреш призвал внимательней отнестись к проблеме изменения климата
19 апреля, 23:15
92
А температурный максимум 11 августа зафиксировали в 1951 году. Тогда термометры показали +37,5 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 27,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 августа
ВчераАрктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
ВчераУправленческая контрреволюция
ВчераРоссия изменила правила въезда для граждан Молдовы
ВчераБеженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе
ВчераКурс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь
Вчера"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
ВчераКурение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
ВчераТалибы захватывают столицы северных провинций: чем ответят Кабул и Вашингтон
ВчераПредставители HoReCa обратились с письмом к премьеру Гаврилице
ВчераГлава МИДЕИ Попеску встретился с представителями дипмиссий в Молдове
ВчераДо конца года завершатся испытания ракеты "Циркон"
ВчераЧто происходит между представителями новой власти Молдовы и генпрокурором
ВчераЭксперт: Россия остается стратегическим партнером Молдовы
ВчераМинздрав: 99% людей с COVID-19 в реанимации - не привиты, растет смертность
ВчераПарламент соберется на внеочередную сессию: что рассмотрят депутаты
ВчераНе исключена фальсификация: власти Буджака требуют реакции правоохранительных органов
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераЖелезная дорога: временно закрыт рейс Унгены-Бельцы
ВчераНет смысла комментировать: в Генпрокуратуре ответили на обвинения Санду