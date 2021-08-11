https://ru.sputnik.md/20210811/politolog-zachem-kozak-edet-moldova-chto-posleduet-posle-43808523.html

Политолог: зачем Козак едет в Молдову и что последует после

Политолог: зачем Козак едет в Молдову и что последует после

Зачем Козак едет в Молдову и что последует после

2021-08-11T15:37+0300

2021-08-11T15:37+0300

2021-08-11T16:01+0300

политика

в молдове

молдова

владимир путин

майя санду

дмитрий козак

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака произойдет в связи со сменой власти в Молдове. Если в ходе визита будут установлены хорошие отношения между представителями двух стран, то затем может последовать встреча президентов Майи Санду и Владимира Путина. Такое заявление сделал политолог Ян Лисневский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.Чего ждать от визита Козака в МолдовуПо мнению эксперта, для российской стороны не является проблемой, если Молдова хочет развивать хорошие двусторонние отношения с Румынией или будет больше склоняться к европейской интеграции. Лисневский полагает, что РФ больше интересует "антироссийская линия", которая была объявлена в мире в 2018 году. Как напомнил эксперт, ошибки или попытки власти некоторых стран послужить "большим братьям" привели к проблемам в Грузии и на Украине."Думаю, это зондирование молдавской политики: не встала ли Молдова на тот же путь ошибок, которые допустили две упомянутые страны", - полагает Лисневский.Что молдавские власти должны решить во время этого визитаПо словам Лисневского, власти в Молдове мало что смогут предложить РФ, скорее всего, будет зондирование лишь со стороны России, поскольку в республике пока нет ясности даже во внутренней политике."Скорее всего, тут нужна дипломатичная позиция: наши власти должны продемонстрировать России, что они не представляют опасности для ее интересов. Наоборот, что у властей открытый интерес по отношениям с Румынией, мы хотим стать европейской страной, но эти два вопроса не противоречат интересам России", - уверен собеседник Sputnik.Как считает Лисневский, некоторые политики в других странах, объявляя себя "проевропейскими", делают очень много ошибок, становясь радикальными, потому что под евроинтеграцией они скрывают противостояние с некоторыми странами, а если "Молдова сумеет удержать нейтралитет, то она многое выиграет".Эксперт отметил: многие надеются, что для новых властей молдавско-российские отношения останутся в числе приоритетных.В то же время, как уточнил Лисневский, чтобы стать европейской страной с принципами и демократией, нужно продолжать сотрудничество абсолютно со всеми странами, это поняли даже европейские государства: Франция и Германия имеют хорошие отношения с РФ, также и США, несмотря на все конфликты, пытаются сохранять связи с РФ."Мне кажется, что эта встреча, как и в 2019 году, будет для получения информации о видении правительства на ближайшие два года. Мне кажется, что если после этого первого визита будут установлены хорошие отношения, то затем может последовать и встреча Санду с Путином", - полагает эксперт.Как напомнил Лисневский, Майя Санду в должности премьера уже встречалась с Козаком в июне 2019 года.

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в молдове, молдова, владимир путин, майя санду, дмитрий козак