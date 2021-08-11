https://ru.sputnik.md/20210811/pozharnye-moldovy-pristupili-tusheniyu-ognya-naostrove-eviya-v-gretsii-43798132.html

Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции

Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции

Фото видео пожарные из Молдовы приступили к тушению огня в Греции

2021-08-11T12:00+0300

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общество

греция

спасатели

пожар

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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), прибывшие в Грецию, выполнили первые миссии по борьбе с лесными пожарами, охватившими эту страну.Спасатели и пожарные из Молдовы вместе с коллегами из Румынии находятся на острове Эвия, в международном лагере близ поселка Прокопион. Начиная с понедельника они обследуют местность, где пожары уничтожили большие площади посевов, леса, автомобили и антенны GSM.В задачу молдавских пожарных входит не допустить распространения огня, локализовать очаги возгорания на доверенных участках и провести разведывательные работы. Тушение идет в две смены по шесть часов каждая, сообщает ГИЧС.

греция

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2021

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греция, спасатели, пожар