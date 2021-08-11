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Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции
Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции
Фото видео пожарные из Молдовы приступили к тушению огня в Греции
2021-08-11T12:00+0300
2021-08-11T13:05+0300
общество
греция
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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), прибывшие в Грецию, выполнили первые миссии по борьбе с лесными пожарами, охватившими эту страну.Спасатели и пожарные из Молдовы вместе с коллегами из Румынии находятся на острове Эвия, в международном лагере близ поселка Прокопион. Начиная с понедельника они обследуют местность, где пожары уничтожили большие площади посевов, леса, автомобили и антенны GSM.В задачу молдавских пожарных входит не допустить распространения огня, локализовать очаги возгорания на доверенных участках и провести разведывательные работы. Тушение идет в две смены по шесть часов каждая, сообщает ГИЧС.
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греция, спасатели, пожар

Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции

12:00 11.08.2021 (обновлено: 13:05 11.08.2021)
159
© Photo : IGSU al MAI al RMМолдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции
Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Photo : IGSU al MAI al RM
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Сотрудники ГИЧС, прибывшие на помощь греческим коллегам, начали работу на охваченных огнем территориях.
КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), прибывшие в Грецию, выполнили первые миссии по борьбе с лесными пожарами, охватившими эту страну.
© Photo : IGSU al MAI al RMМолдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции
Pompierii moldoveni detașați în Grecia și-au început misiunea - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции
© Photo : IGSU al MAI al RM
Спасатели и пожарные из Молдовы вместе с коллегами из Румынии находятся на острове Эвия, в международном лагере близ поселка Прокопион. Начиная с понедельника они обследуют местность, где пожары уничтожили большие площади посевов, леса, автомобили и антенны GSM.
В задачу молдавских пожарных входит не допустить распространения огня, локализовать очаги возгорания на доверенных участках и провести разведывательные работы. Тушение идет в две смены по шесть часов каждая, сообщает ГИЧС.
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции - Sputnik Молдова
1/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции - Sputnik Молдова
2/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции - Sputnik Молдова
3/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции - Sputnik Молдова
4/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

1/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

2/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

3/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

4/4
© Photo : IGSU al MAI al RM

Молдавские пожарные приступили к своей миссии в Греции

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