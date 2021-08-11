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Премьер Румынии признал, что был под арестом в США
Премьер Румынии признал, что был под арестом в США
Премьер Румынии признал, что был под арестом в США
2021-08-11T14:16+0300
2021-08-11T14:24+0300
политика
румыния
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БУКАРЕСТ, 11 авг – Sputnik. Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу подтвердил на пресс-конференции информацию, появившуюся в среду в румынских СМИ, что он был арестован в США 20 лет назад. Об этом сообщает Sputnik Румыния. Так, румынские СМИ опубликовали документ, который показывает, что в 2000 году нынешний премьер Флорин Кыцу был задержан на два дня в Соединенных Штатах. "За вождение под действием наркотиков или алкоголя - американские законы не делают различий между ними", - говорится в прессе. Кроме того, сообщается, что Кыцу "получил штраф в размере тысячи американских долларов, решение принимал местный судья, и Кыцу тогда признал вину". Отвечая на вопросы прессы, Кыцу подтвердил этот факт, но попытался убедить журналистов, что был лишь слегка пьян. Также чиновник отметил, что был вынужден продать машину для оплаты штрафа.Однако, как пишут в СМИ, исходя из документов становится ясно другое: назначенный срок означает, что тяжесть состояния остановленного и оштрафованного водителя была серьезной. Как пишет Sputnik Румыния, премьер в спешке покинул пресс-конференцию под давлением журналистов, которые задавали вопросы.
https://ru.sputnik.md/20210811/sovmestnoe-zasedanie-pravitelstv-moldovy-romania-sentyabr-43800772.html
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Премьер Румынии признал, что был под арестом в США

14:16 11.08.2021 (обновлено: 14:24 11.08.2021)
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© Inquam Photos / GEORGE CALINFlorin Cîțu
Florin Cîțu - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Inquam Photos / GEORGE CALIN
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Драгош Думитриу
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Председатель румынского правительства два дня находился под арестом в США - политик подтвердил эту информацию.
БУКАРЕСТ, 11 авг – Sputnik. Премьер-министр Румынии Флорин Кыцу подтвердил на пресс-конференции информацию, появившуюся в среду в румынских СМИ, что он был арестован в США 20 лет назад. Об этом сообщает Sputnik Румыния.
Так, румынские СМИ опубликовали документ, который показывает, что в 2000 году нынешний премьер Флорин Кыцу был задержан на два дня в Соединенных Штатах.
"За вождение под действием наркотиков или алкоголя - американские законы не делают различий между ними", - говорится в прессе.
Правительство РМ - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
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Кроме того, сообщается, что Кыцу "получил штраф в размере тысячи американских долларов, решение принимал местный судья, и Кыцу тогда признал вину".
Отвечая на вопросы прессы, Кыцу подтвердил этот факт, но попытался убедить журналистов, что был лишь слегка пьян. Также чиновник отметил, что был вынужден продать машину для оплаты штрафа.
Однако, как пишут в СМИ, исходя из документов становится ясно другое: назначенный срок означает, что тяжесть состояния остановленного и оштрафованного водителя была серьезной.
Как пишет Sputnik Румыния, премьер в спешке покинул пресс-конференцию под давлением журналистов, которые задавали вопросы.
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