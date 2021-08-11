Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210811/prognoz-pogody-moldova-avgust-zhara-43779592.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo
2021-08-11T07:00+0300
2021-08-11T09:15+0300
погода
прогноз погоды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/3082/74/30827414_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_dbb08a07e45eab21c166862c93931d87.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 августа: ночью от +16 до +18, днем от +28 до +30.День спустя, 12 августа, будет без существенных изменений. Позднее, начиная 13 августа жара начнет усиливаться: к 17 августа температура воздуха достигнет +36 градусов. Все эти дни дождей не прогнозируют. Праздники и народные приметыВ этот день православные отмечают рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.Также православная церковь 11 августа почитает память Мученика Каллиника Киликийского.Люди отмечали, что именно с этого дня по утрам становится прохладнее. Считалось, что 11 августа лучше не затевать стирку, так как вместе с вещами можно "очистить" и свой кошелек. Не рекомендуется в этот вторник выяснять отношения. В лучшем случае они останутся на том же уровне, а в худшем - испортятся окончательно.
https://ru.sputnik.md/20200817/chto-est-i-pit-v-zharu-sovety-moldavskikh-spetsialistov-31286995.html
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/3082/74/30827414_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_05005c46e4dac4e1e1ee366063d52588.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
погода, прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара

07:00 11.08.2021 (обновлено: 09:15 11.08.2021)
287
© Sputnik / Miroslav RotariКак люди спасаются от жары в Кишиневе
Как люди спасаются от жары в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Жара - Sputnik Молдова, 1920, 17.08.2020
Общество
Что есть и пить в жару – советы молдавских специалистов
17 августа 2020, 07:30
186
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 августа: ночью от +16 до +18, днем от +28 до +30.
День спустя, 12 августа, будет без существенных изменений. Позднее, начиная 13 августа жара начнет усиливаться: к 17 августа температура воздуха достигнет +36 градусов. Все эти дни дождей не прогнозируют.

Праздники и народные приметы

В этот день православные отмечают рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Также православная церковь 11 августа почитает память Мученика Каллиника Киликийского.
Церковный православный календарь - Sputnik Молдова, 1920, 07.02.2021
Инфографика
Православный календарь на 2021 год
7 февраля, 11:21
9698
Люди отмечали, что именно с этого дня по утрам становится прохладнее. Считалось, что 11 августа лучше не затевать стирку, так как вместе с вещами можно "очистить" и свой кошелек. Не рекомендуется в этот вторник выяснять отношения. В лучшем случае они останутся на том же уровне, а в худшем - испортятся окончательно.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:19На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19
10:15Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе
10:03Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат
09:45Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина
09:15Где в Кишиневе 11 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
08:49Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре
08:30Когда "уйдут" Александра Стояногло
08:00Жук: на чем будут основаны отношения Молдовы и РФ
07:30Рождество Николая Чудотворца 2021: житие Святого, мощи и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
00:01Погодные рекорды Молдовы 11 августа
ВчераАрктическая группировка Северного флота проведет учения в Арктике
ВчераУправленческая контрреволюция
ВчераРоссия изменила правила въезда для граждан Молдовы
ВчераБеженцы преткновения. Что происходит на литовско-белорусской границе
ВчераКурс валют на среду - доллар и евро продолжают дешеветь
Вчера"Шериф" одержал победу над "Црвена Звезда" и выходит в плей-офф Лиги Чемпионов
ВчераКурение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
ВчераТалибы захватывают столицы северных провинций: чем ответят Кабул и Вашингтон