https://ru.sputnik.md/20210811/prognoz-pogody-moldova-avgust-zhara-43779592.html
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
Точный прогноз погоды в Молдове от Gismeteo
2021-08-11T07:00+0300
2021-08-11T07:00+0300
2021-08-11T09:15+0300
погода
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 августа: ночью от +16 до +18, днем от +28 до +30.День спустя, 12 августа, будет без существенных изменений. Позднее, начиная 13 августа жара начнет усиливаться: к 17 августа температура воздуха достигнет +36 градусов. Все эти дни дождей не прогнозируют. Праздники и народные приметыВ этот день православные отмечают рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.Также православная церковь 11 августа почитает память Мученика Каллиника Киликийского.Люди отмечали, что именно с этого дня по утрам становится прохладнее. Считалось, что 11 августа лучше не затевать стирку, так как вместе с вещами можно "очистить" и свой кошелек. Не рекомендуется в этот вторник выяснять отношения. В лучшем случае они останутся на том же уровне, а в худшем - испортятся окончательно.
https://ru.sputnik.md/20200817/chto-est-i-pit-v-zharu-sovety-moldavskikh-spetsialistov-31286995.html
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погода, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: в Молдове ожидается засушливая жара
07:00 11.08.2021 (обновлено: 09:15 11.08.2021)
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 11 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +15 до +20 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 11 августа: ночью от +16 до +18, днем от +28 до +30.
День спустя, 12 августа, будет без существенных изменений. Позднее, начиная 13 августа жара начнет усиливаться: к 17 августа температура воздуха достигнет +36 градусов. Все эти дни дождей не прогнозируют.
Праздники и народные приметы
В этот день православные отмечают рождество святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца.
Также православная церковь 11 августа почитает память Мученика Каллиника Киликийского.
Люди отмечали, что именно с этого дня по утрам становится прохладнее. Считалось, что 11 августа лучше не затевать стирку, так как вместе с вещами можно "очистить" и свой кошелек. Не рекомендуется в этот вторник выяснять отношения. В лучшем случае они останутся на том же уровне, а в худшем - испортятся окончательно.