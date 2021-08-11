https://ru.sputnik.md/20210811/prokurory-trebuyut-aresta-dlya-18-zaderzhannykh-po-delu-makhinatsii-zemley-43799903.html
Прокуроры требуют ареста для 18 задержанных по делу о махинации с землей
Прокуроры требуют ареста для 18 задержанных по делу о махинации с землей
Прокуроры требуют ареста для 18 задержанных по делу о махинации с землей
2021-08-11T12:28+0300
2021-08-11T12:28+0300
2021-08-11T12:39+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Прокуратура требует 30 суток ареста для 18 человек, задержанных по делу о коррупции в Проектном институте по землеустройству, сообщили в среду в Генпрокуратуре. Как отметили в ведомстве, обвинения выдвинуты против вице-директора, пяти сотрудников института и еще 12 физических лиц, включая бенефициаров компании. Все они проходят по делу о превышении служебных полномочий, торговле влиянием, а также пассивной и активной коррупции. Решение примет суд столичного сектора Чеканы.Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.По итогам обысков было изъято 9 тысяч евро и 48 тысяч леев, которые, предположительно, выручены от преступной деятельности. Некоторые из обвиняемых признали себя виновными, а другие воспользовались правом не давать показаний. Уголовное дело было возбуждено в начале этого года, и, согласно имеющимся данным, в период с марта по июль 2021 года специалисты института якобы получили от физических лиц и бенефициаров компаний суммы от двух до 250 тысяч евро. В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках земель, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.
https://ru.sputnik.md/20210809/po-delu-o-makhinatsiyakh-s-zemley-zaderzhany-18-chelovek---genprokuratura-43733066.html
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в молдове, молдова, прокуратура
Прокуроры требуют ареста для 18 задержанных по делу о махинации с землей
12:28 11.08.2021 (обновлено: 12:39 11.08.2021)
Продолжается расследование по делу о мошенничестве в Проектном институте по землеустройству.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Прокуратура требует 30 суток ареста для 18 человек, задержанных по делу о коррупции в Проектном институте по землеустройству, сообщили в среду в Генпрокуратуре.
Как отметили в ведомстве, обвинения выдвинуты против вице-директора, пяти сотрудников института и еще 12 физических лиц, включая бенефициаров компании. Все они проходят по делу о превышении служебных полномочий, торговле влиянием, а также пассивной и активной коррупции.
"Прокуратура требует 30 дней ареста для вице-директора и пяти сотрудников, а для других физических лиц предлагается мера в виде домашнего ареста" - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Решение примет суд столичного сектора Чеканы.
Ранее сообщалось, что Антикоррупционная прокуратура при поддержке Национального антикоррупционного центра провела обыски по 55 адресам в рамках уголовного дела.
По итогам обысков было изъято 9 тысяч евро и 48 тысяч леев, которые, предположительно, выручены от преступной деятельности. Некоторые из обвиняемых признали себя виновными, а другие воспользовались правом не давать показаний.
Уголовное дело было возбуждено в начале этого года, и, согласно имеющимся данным, в период с марта по июль 2021 года специалисты института якобы получили от физических лиц и бенефициаров компаний суммы от двух до 250 тысяч евро.
В обмен ответственные лица занижали бонитет почв на исследуемых участках земель, тем самым нанеся крупный ущерб бюджетам местных публичных администраций.