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Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
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https://ru.sputnik.md/20210811/rossiysko-kitayskie-ucheniya-voshli-v-aktivnuyu-fazu-43793506.html
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
2021-08-11T12:15+0300
2021-08-11T12:15+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Военные России и Китая приступили к практическим действиям на территории полигона в центральной части КНР в рамках совместных учений "Взаимодействие-2021", информируют "Известия " со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.Маневры проходят на полигоне "Цинтунся". В процессе совместных учений российскими военнослужащими будет использоваться техника их китайских коллег."В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника", — отметили в ВВО.Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.
https://ru.sputnik.md/20210809/v-knr-startuyut-rossiysko-kitayskie-voennye-ucheniya-43725386.html
https://ru.sputnik.md/20210809/strategicheskie-ucheniya-rf-i-knr-vzaimodeystvie-2021--privet-amerikantsam-i-talibam-43749068.html
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в мире, россия, китай

Российско-китайские учения вошли в активную фазу

12:15 11.08.2021
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© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПодготовка команд к конкурсу "Танковый биатлон"
Подготовка команд к конкурсу Танковый биатлон - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Перейти в фотобанк
В учениях задействованы примерно 13 тысяч военнослужащих и более 400 единиц вооружения.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Военные России и Китая приступили к практическим действиям на территории полигона в центральной части КНР в рамках совместных учений "Взаимодействие-2021", информируют "Известия " со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
Танк армии КНР проводит стрельбы - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
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В КНР стартуют российско-китайские военные учения
9 августа, 10:40
130
С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.
"В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Маневры проходят на полигоне "Цинтунся". В процессе совместных учений российскими военнослужащими будет использоваться техника их китайских коллег.
Учения спецназа России и Узбекистана на полигоне Термез - Sputnik Молдова, 1920, 09.08.2021
Россия
Стратегические учения РФ и КНР "Взаимодействие-2021" – привет американцам и талибам
9 августа, 20:44
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"В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника", — отметили в ВВО.
Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.
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