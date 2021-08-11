https://ru.sputnik.md/20210811/rossiysko-kitayskie-ucheniya-voshli-v-aktivnuyu-fazu-43793506.html
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
2021-08-11T12:15+0300
2021-08-11T12:15+0300
2021-08-11T12:15+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Военные России и Китая приступили к практическим действиям на территории полигона в центральной части КНР в рамках совместных учений "Взаимодействие-2021", информируют "Известия " со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.Маневры проходят на полигоне "Цинтунся". В процессе совместных учений российскими военнослужащими будет использоваться техника их китайских коллег."В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника", — отметили в ВВО.Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.
https://ru.sputnik.md/20210809/v-knr-startuyut-rossiysko-kitayskie-voennye-ucheniya-43725386.html
https://ru.sputnik.md/20210809/strategicheskie-ucheniya-rf-i-knr-vzaimodeystvie-2021--privet-amerikantsam-i-talibam-43749068.html
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в мире, россия, китай
Российско-китайские учения вошли в активную фазу
В учениях задействованы примерно 13 тысяч военнослужащих и более 400 единиц вооружения.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik.
Военные России и Китая приступили к практическим действиям на территории полигона в центральной части КНР в рамках совместных учений "Взаимодействие-2021", информируют "Известия "
со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа (ВВО).
С российской стороны на совместные учения было направлено несколько многоцелевых истребителей Су-30СМ.
"В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Маневры проходят на полигоне "Цинтунся". В процессе совместных учений российскими военнослужащими будет использоваться техника их китайских коллег.
"В ходе подготовки к совместному учению военнослужащие двух стран провели совместные тренировки по вождению боевых машин и танков сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая и выполнили артиллерийскую стрельбу по целям, имитирующим артиллерийские орудия и укрепленные огневые точки условного противника", — отметили в ВВО.
Как ожидается, российско-китайские учения должны продлиться до 13 августа. Всего в маневрах примут участие около 13 тыс. военных, почти 500 единиц вооружения и техники.