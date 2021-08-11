https://ru.sputnik.md/20210811/rozhdestvo-nikolaya-chudotvortsa-43780807.html

Рождество Николая Чудотворца 2021: житие Святого, мощи и молитвы

Рождество Николая Чудотворца 2021: житие Святого, мощи и молитвы

Рождество Николая Чудотворца 2021 все что надо знать и молитвы

2021-08-11T07:30+0300

2021-08-11T07:30+0300

2021-08-11T09:09+0300

православная церковь

николай чудотворец

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КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных Николаем Угодником, и его необычайного милосердия — святой и сегодня оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой.Торжества в честь Николая Чудотворца по церковному календарю совершаются также 19 декабря, в день его кончины, и 22 мая — в память о перенесении мощей святого из Мир Ликийских (территория современной Турции) в Бар (Бари — Италия).Чудотворец с рожденияРодился будущий святой в 270 году в городке Патары, который располагался в области Ликии в Малой Азии (на территории современной Турции) и был греческой колонией.Он появился на свет благодаря молитве отчаявшихся родителей, у которых долгое время не было детей, — благочестивые и праведные Феофан и Нонна дали обет посвятить единственного сына служению Богу.При рождении ему дали имя Николай, что значит победитель народов. И он, по благословению Божьему, воистину явился победителем злобы на благо всему миру.Первое чудо святой Николай явил при самом своем рождении, исцелив свою мать от тяжелой болезни. Затем новорожденный еще в купели во время крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Даже материнское молоко в постные дни ребенок самопроизвольно принимал всего один раз, по вечерам.С детства будущий архиепископ отличался от своих сверстников – он много времени проводил в храме, посвятив себя полностью вере. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.Он всячески уклонялся от суетных друзей и праздных бесед, избегал разговоров с женщинами и даже не смотрел на них.Родители будущего архиепископа были весьма состоятельными людьми и активно помогали бедным. После их смерти Николай Чудотворец раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение.Чудотворец вел аскетический образ жизни, то есть даже пищу вкушал лишь раз в день по вечерам. Всю свою жизнь, которую он посвятил служению Богу и людям, святой сознательно лишал себя всяческих благ.В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения тем не менее продолжались, он взошел на епископский престол в Мире. Этот городок сейчас называется Демре и расположен в провинции Анталья в Турции.Новый архиепископ стал настоящим заступником нищих и обездоленных — с большой любовью он заботился о своей пастве. При императоре Диоклетиане, гонителе христиан, святитель Николай был заключен в тюрьму, но и там проповедовал и заботился о заключенных.Святой Николай несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, был ревностным и мужественным воином Церкви Христовой.Святой, борясь с духами злобы, обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища.При императоре Константине архиепископ Мир Ликийских среди прочих был приглашен на Первый Вселенский собор в Никее в 325 году, где святитель Николай не только обличил еретическое учение Ария, но даже ударил его по щеке за богохульство.Чудотворца за излишнюю ревность лишили сана и отправили в тюремную башню, но вскоре вернули на собор, убедившись в его правоте.Святой Николай дожил до глубокой старости и умер примерно в 345-351 годах — точная дата неизвестна.Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода — своей горячей молитвой ко Христу. Молитвой помогал тонущим морякам на суднах и выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.Где покоятся мощи чудотворцаМощи Святого Николая, которые первое время покоились в кафедральной церкви города Миры, где он служил архиепископом, были нетленными. Они мироточили, и это миро исцеляло верующих от разных заболеваний.Часть мощей чудотворца в 1087 году перенесли в итальянский город Бари, в церковь Святого Стефана, а спустя год там возвели базилику во имя святителя Николая.Ковчег с мощами Святого по сей день хранится в этой базилике, где им могут поклониться все желающие. Каждый год тысячи православных верующих прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия.В честь перенесения мощей Николая Угодника установлен особый праздник, который православная церковь отмечает 22 мая.Другая часть мощей Николая Чудотворца через несколько лет была перевезена на противоположный конец Италии — в Венецию, а точнее на остров Лидо, в католический храм, который также посвящен святителю Николаю.В Мирах осталась небольшая частица мощей Николая Угодника. Также маленькие частицы мощей святителя разнесены по всему миру.О чем молятсяНиколаю Чудотворцу молятся о путешествующих (вспоминая, как святитель Николай силой молитвы усмирил бурю, разыгравшуюся на море, которая чуть не потопила корабль, на котором находился святой).Молятся святителю Николаю о благополучном замужестве дочерей (вспоминая, как святитель Николай тайно пожертвовал дочерям разорившегося мужчины денег на приданое, чтобы они могли выйти замуж).Молятся святителю об избавлении от голода. Еще при жизни Николай Чудотворец прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осужденных и избавитель от напрасной смерти.Святителю Николаю, как и другим святым можно молиться о помощи во всех трудных ситуациях, и, как свидетельствуют люди, он скоро откликается на молитву верующих.Святого Николая 11 августа можно попросить о самом сокровенном, если, конечно, верите в Бога. И не сомневайтесь — ваша просьба будет услышана чудотворцем.МолитвыМолитва перваяО всехвальный, великий чудотворче, святителю Христов, отче Николае!Молим тя, буди надежда всех христиан, верных защитель, алчущих кормитель, плачущих веселие, болящих врач, по морю плавающих управитель, убогих и сирых питатель и всем скорый помощник и покровитель, да мирное зде поживем житие и да сподобимся видети славу избранных Божиих на небеси, и с ними непрестанно воспевати единаго в Троице поколоняемого Бога во веки веков. Аминь.Молитва втораяО великий заступниче, архиерею Божий, Николае преблаженне, иже подсолнечную осиявый чудесы, призывающим же тя скорый услышатель являйяся, ихже присно предваряеши и спасаеши, и избавляеши, и от бед всяческих изъимаеши, от Бога данною ти чудес и даров благодатию!Услыши мя недостойнаго, с верою тя призывающа и молебное тебе приносяща пение; тебе бо ходатая на умоление ко Христу предлагаю.О пресловущий в чудесех, святителем высото! яко имеяй дерзновение, скоро Владыце предстани, и преподобнии свои руце молебне к Нему простри о мне грешнем, и от Него щедроты благости подаждь ми, и приими мя в свое заступление, и от всех бед и зол мя избави, от нашествия врагов видимых и невидимых свобождая, и тех всех наветы и злохитрства погубляя, и борющих мя во всей жизни моей отражая; прегрешением же моим прощение испроси, и спасена мя Христу представи и Царствия Небеснаго сподоби улучити за множество того человеколюбия, емуже подобает всяка слава, честь и поклонение, со безначальным его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом, ныне и присно и во веки веков.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

https://ru.sputnik.md/20200413/Pravoslavnye-svyaschenniki-o-tom-kak-vesti-sebya-pri-pandemii-koronavirusa-29864028.html

https://ru.sputnik.md/20181016/cerkovi-moldova-konstant-22519025.html

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православная церковь, николай чудотворец, православный праздник, православный календарь 2021