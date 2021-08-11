https://ru.sputnik.md/20210811/samoe-vremya-ssorit-moskvu-s-kitaem-ssha-prizvali-deystvovat-43801563.html

"Самое время ссорить Москву с Китаем": США призвали действовать

"Самое время ссорить Москву с Китаем": США призвали действовать

Америка окончательно запуталась в своей стратегии относительно Китая и России.

2021-08-11T15:00+0300

2021-08-11T15:00+0300

2021-08-11T15:00+0300

политика

в мире

колумнистика

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Вот и американский госсекретарь Энтони Блинкен жалуется на Москву и Пекин — они, дескать, врут про США, хотят дискредитировать великую державу:Перечислив сильные стороны Америки, в том числе и то, что "наша сеть альянсов и партнерств с другими странами не имеет себе равных, наши вооруженные силы — самые мощные и боеспособные силы на планете", Блинкен тем не менее признал, что конкуренты понемногу теснят США на мировой арене и Штатам все-таки стоит вложиться во "внутреннее обновление", потому что страна уже откатилась на 13-е место в мире по качеству инфраструктуры и на девятое — по объемам инвестиций в инновации в пропорции к валовому продукту (но ведь это Трамп призывал "сделать Америку великой снова" — за что же тогда его гнобили?).Вторя Байдену, Блинкен сетует на то, что "демократия в настоящее время находится под угрозой во всем мире, а авторитаризм и национализм находятся на подъеме", но "США каждый день ведут правую борьбу за политическую свободу и права человека". То есть никто в Вашингтоне не собирается отказываться от претензий на глобальное доминирование (если называть вещи своими именами), признавая при этом существующие внутренние проблемы, но зачем-то одновременно там обвиняют Москву и Пекин в дискредитации американской мощи. Однако какое значение имеет агитация против США, если Америка все так же сильна и уверена в своей миссии?Но в том-то и дело, что не сильна и не уверена. Да, американская финансово-экономическая мощь все еще превосходит китайскую, а вооруженные силы мощнее русских. Да и совокупное геополитическое влияние Штатов все еще огромно, но вот только мир все быстрее ускользает из американских пальцев. Не потому, что Россия и Китай рассказывают всем о том, какие слабые американцы, а потому, что весь мир видит это своими глазами.Видит кризис американской глобальной стратегии — мир по-американски не состоялся. Видит неудачу попыток перестройки этой стратегии. Видит внутриамериканский кризис. И, кстати, одним из признаков кризиса США является сам факт того, что в Вашингтоне стали жаловаться на российские и китайские козни. Сначала - на хакеров и вмешательство в выборы (в адрес России), на нечестную конкуренцию в мировой торговле и экономике (в адрес Китая), а теперь вот и на то, что Китай и Россия рассказывают всем остальным про американский упадок. Не верьте им, мы не слабые, мы сильные, отвечают в Вашингтоне — что уже смешно.Тем более что Москва и Пекин не рассказывают никому про американский кризис — это и так все знают. Они строят новый миропорядок, настраивают новый баланс сил. США в упадке — это не желание России и Китая, это констатация реальности. Никто не знает, сколько времени займет скольжение США вниз — десять или тридцать лет, но этот процесс неизбежен. Причем все это время Штаты будут оставаться сильнейшей мировой державой, да еще и пытающейся сохранить под своим контролем единый Запад. То есть в любом случае они все еще будут номером один на мировой арене. И чем слабее будут становиться, не отказываясь при этом от своего мессианства, тем опаснее они будут для всех, включая собственное население. Ведь Штаты давно уже не национальное государство, а точка сборки глобального атлантического проекта. Понимание этой опасности есть и у Китая, и у России: нам нужен аккуратный закат американской эпохи, а не ее неконтролируемое обрушение — и уж тем более не война с падающим гегемоном.Штаты же упорно не хотят ни менять целеполагание, ни отходить на "зимние квартиры" — ими все больше овладевает идея дать решающий бой Китаю. Действовать на упреждение, пока тот еще не стал сопоставимой со Штатами по всем параметрам глобальной силой. И для этого нужно оторвать от него Россию. Это понимают все более-менее трезвые американские стратеги — вот только никто не понимает, как это сделать.Дело в том, что раньше США исходили из того, что российско-китайский альянс не может быть стратегически устойчив. Не спрашивайте почему — так удобно было думать, таков был уровень понимания американцами Китая и России, таков был политический заказ. А еще таково было мнение видных китайских и особенно российских аналитиков в самих наших странах. "Видных" для американцев — то есть тех, кого они считали серьезными экспертами и аналитиками и на чьи выводы опирались в своих умозаключениях и прогнозах. Ну а если и в Москве пишут о том, сколько противоречий, явных и скрытых, лежит на пути русско-китайского сближения, значит, так оно и есть.Это песня продолжалась даже после 2014 года, когда объявленный Россией еще раньше разворот на Восток был подхлестнут конфронтацией Москвы с Западом. Ну и что, что Путин и Си сближаются, все это неустойчиво, все равно русские боятся китайцев, да и элита у русских прозападная, да и вообще ничем это не закончится, если нужно будет, мы легко развернем Россию к себе.В какой-то момент даже казалось, что американцы просто не хотят смириться с реальностью, а именно — с тем, что стратегические отношения Москвы и Пекина вообще не зависят от воли и желания Вашингтона. Точнее, зависят только в одном — в способности США еще больше укрепить русско-китайскую спайку. Потому что практически все, что делали американцы в последние годы, лишь убеждало Путина и Си Цзиньпина в правильности их действий, цементируя стратегический выбор двух стран.Американский истеблишмент не позволил Трампу даже попытаться разыграть комбинацию с увеличением давления на Китай и ослаблением давления на Россию. На Пекин стали давить сильнее — но и сдерживание Москвы не ослабили. То есть Вашингтон продолжал успешно трудиться над строительством российско-китайского альянса.Более того, Байден подвел под эту работу еще и идеологическую (то есть самую серьезную) основу — теперь это борьба против мирового авторитаризма, этой гидры с двумя головами, Москвы и Пекина. Америка окончательно лишила себя свободы маневра.Но на что-то же там надеются? Конечно — и даже понятно, на что именно. Американцы делают ставку на то, что им удастся разорвать российско-китайский альянс изнутри, причем именно с российской стороны. Они надеются убедить русских в том, что им невыгодно быть вместе с китайцами. Но это же сумасшествие? Нет, холодный расчет — хоть и исходящий из неправильной посылки.Это цитата из опубликованной на днях в Foreign Affairs статьи "Вашингтону следует помочь Москве расторгнуть неудачный брак". Автор Чарльз Капчан - не просто профессор Джорджтауна и старший научный сотрудник Совета по международным отношениям, он еще и бывший служащий Совета национальной безопасности времен президентства Обамы. То есть можно без особых натяжек говорить о том, что мы имеем дело не просто с экспертным мнением, а с позицией важной части "вашингтонского болота".Нет, Капчан не питает иллюзий относительно того, что Россию можно легко оторвать от Китая — но убежден в том, что это нужно и можно пытаться сделать. Нет смысла анализировать конкретные примеры болевых точек в российско-китайских отношениях, на которые предлагает давить Капчан. Некоторые из них просто смешны, как, например, миф об угрозе заселения китайцами Дальнего Востока и русском страхе перед этим. Тут, впрочем, американцы оказались в заложниках собственной пропаганды — наши, отечественные, западники так усердно пиарят тему "китайской экспансии" (рассчитывая тем самым и создать в России негативное отношение к китайцам, и дискредитировать Путина, который "продал все Китаю"), что в Вашингтоне просто не в состоянии отличить правду от вымысла.Ошибочны и многие другие утверждения Капчана. Например, о том, что российско-китайское сотрудничество "опирается на шаткое основание, и ему не хватает взаимного доверия, как и китайско-советскому партнерству в начале холодной войны". Или о том, что "отношения двух стран в высшей степени персонализированы и сильно зависят от непредсказуемых отношений между двумя лидерами — Си и Путиным". Странно называть непредсказуемыми отношения двух руководителей, которые неоднократно подчеркивали их доверительный и близкий характер. И так же странно сетовать на нехватку взаимного доверия между двумя странами, которые сделали осознанный стратегический выбор в пользу укрепления своих связей.Но в статье Капчана интересно другое — то, как он предлагает склонять Россию на сторону Запада. Тут есть целый набор шагов, которые должны предпринять Штаты для того, чтобы "изменить более широкий стратегический расчет Кремля, продемонстрировав, что более тесное сотрудничество с Западом поможет России избавиться от растущей уязвимости, вытекающей из ее тесного партнерства с Китаем". Чего только тут нет!И отказ от формулировки стратегии США в черно-белых тонах типа "демократия против автократии" — "если все свести к соперничеству идеологий, то это может еще больше сблизить Россию с Китаем".И "найти точки соприкосновения с Москвой по широкому кругу вопросов, включая стратегическую стабильность, кибербезопасность и изменение климата".И "оказать давление на своих демократических союзников, чтобы и они аналогичным образом выстраивали диалог с Россией". Причем речь идет не только о Европе, но и, например, об Индии, которая способна "больше других преуспеть в том, чтобы донести до Москвы преимущества сохранения стратегической автономии и потенциальные опасности слишком тесных взаимоотношений с Пекином". Ради того, чтобы "поощрить Индию помочь России дистанцироваться от Китая", Капчан советует "отменить санкции против Индии за покупку у России системы противовоздушной обороны С-400".Необходимо еще и "помочь России снизить ее растущую экономическую зависимость от Китая" — причем сделать это всем западным миром. Тут Капчан хвалит Байдена за зеленый свет "Северному потоку — 2", называя его "мудрой инвестицией в поощрение более глубоких торговых связей между Россией и Европой".А еще Вашингтон должен "побудить Москву помочь в сдерживании растущего влияния Китая в развивающемся мире, включая Центральную Азию, Большой Ближний Восток и Африку". Зачем это русским? Как зачем — ведь "по мере того, как Пекин расширяет свое экономическое и стратегическое влияние, до Москвы начинает доходить, что не Соединенные Штаты, а именно Китай регулярно подрывает влияние России во многих регионах".Тут, конечно, Капчан выдает желаемое за действительное — точнее, сознательно подменяет понятия. У России и Китая могут быть противоречия в тех или иных регионах — но они имеют совсем другую природу, чем их противоречия с США. И потому, что ни Россия, ни Китай не делают ставку на сдерживание друг друга, и потому, что они заинтересованы в выдавливании США и англосаксов в целом из Евразии.В советах Капчана нет ничего революционно нового — они выделяются разве что пониманием чрезвычайной опасности идеологической войны с Москвой и Пекином, на которую делает ставку часть администрации Байдена. Реализм Капчана не отменяет нереалистичности его посыла как такового, потому что у Вашингтона нет никакой возможности оторвать Москву от Пекина или Пекин от Москвы.Кроме одной — той самой, которую Капчан упоминает почти в самом конце своей статьи. Эта возможность проста как три копейки: она называется "предательство национальных элит".Нет, Капчан так ее не называет. Он пишет о том, что:Да, все так — нужно добиться того, чтобы постпутинское поколение российской власти обменяло стратегическое партнерство с Китаем на сближение с Западом. То есть отказалось от национальных интересов, предало их, изменив курс страны.Тут можно сказать только одно — этого никогда не будет. По одной простой причине. Потому что новая национальная элита, которую формирует Путин, будет лишена зависимости от Запада и не обретет зависимости от Востока.

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https://ru.sputnik.md/20210809/strategicheskie-ucheniya-rf-i-knr-vzaimodeystvie-2021--privet-amerikantsam-i-talibam-43749068.html

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