Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210811/sereznoe-dtp-na-vezde-budesti-na-meste-skoraya-pomosch-43794307.html
Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь
Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь
Фото видео Авария на въезде в Будешты столкнулись Volkswagen и Зил
2021-08-11T11:15+0300
2021-08-11T11:15+0300
общество
в молдове
молдова
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43788724_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_40f0c28c34b017b9ffa04136607c1d71.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на въезде в коммуну Будешты на окраине сектора Чеканы.Автомобиль марки Volkswagen Golf врезался в грузовик ЗИЛ.Как отметили очевидцы, есть пострадавшие, поэтому на место прибыла бригада скорой помощи.На данный момент подробности о состоянии здоровья участников ДТП неизвестны. Также не сообщается, кто виноват в аварии.Полиция выясняет детали происшествия.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43788724_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aaf4ad1cb48cc287203e386e74c8b1c0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, дтп

Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь

11:15 11.08.2021
370
© Sputnik / Ion PelinДТП на въезде в Будешты
ДТП на въезде в Будешты - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Ion Pelin
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
По дороге в пригород Будешты столкнулись грузовик и легковое авто. На место вызвали карету скорой помощи.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на въезде в коммуну Будешты на окраине сектора Чеканы.
Автомобиль марки Volkswagen Golf врезался в грузовик ЗИЛ.
Как отметили очевидцы, есть пострадавшие, поэтому на место прибыла бригада скорой помощи.
На данный момент подробности о состоянии здоровья участников ДТП неизвестны. Также не сообщается, кто виноват в аварии.
Полиция выясняет детали происшествия.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:00В Молдове ожидают урожай винограда выше прошлогоднего
13:45"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
13:20Глава Совета по конкуренции Молдовы Марчел Рэдукан ушел в отставку
13:15Заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре
13:00"Я дома": зачем Роберто Бордин вернулся в Молдову
12:45Гросу: на День независимости в Молдове будут "большие гости"
12:28Прокуроры требуют ареста для 18 задержанных по делу о махинации с землей
12:15Российско-китайские учения вошли в активную фазу
12:00Пожарные из Молдовы приступили к тушению огня на острове Эвия в Греции
11:40Гросу: мы хотим напрямую общаться с коллегами из России
11:15Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь
11:00Манастырлы: как можно сфальсифицировать увольнение генерального прокурора
10:45Поезд Унгены - Бельцы загорелся на ходу: рейс временно закрыли
10:19На "йоту" больше: чем грозит новый штамм COVID-19
10:15Больше, чем футбол: фурор и падение "Красной звезды" в Тирасполе
10:03Ночной взрыв в Бендерах: неизвестные подорвали банкомат
09:45Жители Чекан останутся без горячей воды почти на месяц: в чем причина
09:15Где в Кишиневе 11 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:00Калашников: Россия не исключает вывоза оружия из Колбасны
08:49Мир за сутки: смертельный вирус в Африке, плантация конопли в Сороках и взрыв в Краснодаре