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Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь

Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь

Фото видео Авария на въезде в Будешты столкнулись Volkswagen и Зил

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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на въезде в коммуну Будешты на окраине сектора Чеканы.Автомобиль марки Volkswagen Golf врезался в грузовик ЗИЛ.Как отметили очевидцы, есть пострадавшие, поэтому на место прибыла бригада скорой помощи.На данный момент подробности о состоянии здоровья участников ДТП неизвестны. Также не сообщается, кто виноват в аварии.Полиция выясняет детали происшествия.

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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