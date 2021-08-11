https://ru.sputnik.md/20210811/sereznoe-dtp-na-vezde-budesti-na-meste-skoraya-pomosch-43794307.html
Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь
Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь
Фото видео Авария на въезде в Будешты столкнулись Volkswagen и Зил
2021-08-11T11:15+0300
2021-08-11T11:15+0300
2021-08-11T11:15+0300
общество
в молдове
молдова
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43788724_0:139:1280:859_1920x0_80_0_0_40f0c28c34b017b9ffa04136607c1d71.jpg
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на въезде в коммуну Будешты на окраине сектора Чеканы.Автомобиль марки Volkswagen Golf врезался в грузовик ЗИЛ.Как отметили очевидцы, есть пострадавшие, поэтому на место прибыла бригада скорой помощи.На данный момент подробности о состоянии здоровья участников ДТП неизвестны. Также не сообщается, кто виноват в аварии.Полиция выясняет детали происшествия.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0b/43788724_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aaf4ad1cb48cc287203e386e74c8b1c0.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
в молдове, молдова, дтп
Серьезное ДТП на въезде в Будешты: на место прибыла скорая помощь
По дороге в пригород Будешты столкнулись грузовик и легковое авто. На место вызвали карету скорой помощи.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось на въезде в коммуну Будешты на окраине сектора Чеканы.
Автомобиль марки Volkswagen Golf врезался в грузовик ЗИЛ.
Как отметили очевидцы, есть пострадавшие, поэтому на место прибыла бригада скорой помощи.
На данный момент подробности о состоянии здоровья участников ДТП неизвестны. Также не сообщается, кто виноват в аварии.
Полиция выясняет детали происшествия.