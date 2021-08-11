https://ru.sputnik.md/20210811/sovmestnoe-zasedanie-pravitelstv-moldovy-romania-sentyabr-43800772.html

Заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре

Заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре

Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре

2021-08-11T13:15+0300

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политика

в молдове

правительство

румыния

молдова

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с послом Румынии Даниэлем Ионицэ, об этом сообщили в пресс-службе правительства.Отмечается, что в контексте обсуждения с премьер-министром Румынии Флорином Кыцу "официальные лица запланировали подготовку совместной встречи правительств Румынии и Молдовы, которая может состояться уже в сентябре".Также в ходе встречи Гаврилицы и Ионицэ были определены этапы подготовки к возобновлению и продлению межправительственного соглашения о безвозмездной технической помощи. Как уточнили в пресс-службе, Румыния является активным сторонником модернизации Молдовы, и эти отношения обладают огромным потенциалом развития, от которого выиграют все граждане.

https://ru.sputnik.md/20210809/kishinev-zasedaniya-pravitelstvo-rumynia-moldova-43754360.html

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в молдове, правительство, румыния, молдова, наталья гаврилица