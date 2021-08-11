https://ru.sputnik.md/20210811/sovmestnoe-zasedanie-pravitelstv-moldovy-romania-sentyabr-43800772.html
Заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре
Заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре
Совместное заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре
2021-08-11T13:15+0300
2021-08-11T13:15+0300
2021-08-11T13:15+0300
политика
в молдове
правительство
румыния
молдова
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с послом Румынии Даниэлем Ионицэ, об этом сообщили в пресс-службе правительства.Отмечается, что в контексте обсуждения с премьер-министром Румынии Флорином Кыцу "официальные лица запланировали подготовку совместной встречи правительств Румынии и Молдовы, которая может состояться уже в сентябре".Также в ходе встречи Гаврилицы и Ионицэ были определены этапы подготовки к возобновлению и продлению межправительственного соглашения о безвозмездной технической помощи. Как уточнили в пресс-службе, Румыния является активным сторонником модернизации Молдовы, и эти отношения обладают огромным потенциалом развития, от которого выиграют все граждане.
https://ru.sputnik.md/20210809/kishinev-zasedaniya-pravitelstvo-rumynia-moldova-43754360.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, румыния, молдова, наталья гаврилица
Заседание правительств Молдовы и Румынии может пройти в сентябре
Официальные лица Молдовы и Румынии продолжают обсуждать проведение совместного заседания правительств двух стран.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась с послом Румынии Даниэлем Ионицэ, об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что в контексте обсуждения с премьер-министром Румынии Флорином Кыцу "официальные лица запланировали подготовку совместной встречи правительств Румынии и Молдовы, которая может состояться уже в сентябре".
Также в ходе встречи Гаврилицы и Ионицэ были определены этапы подготовки к возобновлению и продлению межправительственного соглашения о безвозмездной технической помощи.
Как уточнили в пресс-службе, Румыния является активным сторонником модернизации Молдовы, и эти отношения обладают огромным потенциалом развития, от которого выиграют все граждане.