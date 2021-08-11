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"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания
"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания
"Спутник Лайт" планируется использовать в качестве третьего укола. 11.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-11T21:31+0300
2021-08-11T21:31+0300
коронавирус
испытания
вакцинация
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КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил с предложением к Pfizer о совместных испытаниях с вакциной "Спутник Лайт". В ходе исследований будет изучаться возможность применения "Спутник Лайт" в качестве третьего укола для бустирования, передает РИА Новости.В пресс-службе фонда пояснили, что бустирование в данном случае подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer."Спутник V" первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование ("вакцинный коктейль"), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды). "Всплеск случаев "дельта" инфекции в США и Израиле показывает, что мРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном бустировании для усиления и продления иммунного ответа", - добавили в сообщении.В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.
https://ru.sputnik.md/20210727/minzdrav-rossii-odobril-sovmestnoe-ispytanie-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt-43271545.html
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испытания, вакцинация

"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания

21:31 11.08.2021
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© REUTERS / THILO SCHMUELGENШприц с дозой вакцины от коронавируса
Шприц с дозой вакцины от коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
"Спутник Лайт" планируется использовать в качестве третьего укола.
КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил с предложением к Pfizer о совместных испытаниях с вакциной "Спутник Лайт". В ходе исследований будет изучаться возможность применения "Спутник Лайт" в качестве третьего укола для бустирования, передает РИА Новости.
"Сегодня РФПИ предлагает Pfizer начать испытания с вакциной "Спутник Лайт", предназначенной для бустирования", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".
В пресс-службе фонда пояснили, что бустирование в данном случае подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
Коронавирус
Минздрав России одобрил совместное испытание вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт"
27 июля, 13:30
287
"Спутник V" первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование ("вакцинный коктейль"), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды). "Всплеск случаев "дельта" инфекции в США и Израиле показывает, что мРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном бустировании для усиления и продления иммунного ответа", - добавили в сообщении.
В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.
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