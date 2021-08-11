https://ru.sputnik.md/20210811/sputnik-layt-pfizer-ispytaniya-43812219.html

"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания

"Спутник Лайт" и Pfizer могут начать совместные испытания

"Спутник Лайт" планируется использовать в качестве третьего укола. 11.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-11T21:31+0300

2021-08-11T21:31+0300

2021-08-11T21:31+0300

коронавирус

испытания

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/1d/34172297_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_99d980a356a6b1f6e671cd01f83c7325.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил с предложением к Pfizer о совместных испытаниях с вакциной "Спутник Лайт". В ходе исследований будет изучаться возможность применения "Спутник Лайт" в качестве третьего укола для бустирования, передает РИА Новости.В пресс-службе фонда пояснили, что бустирование в данном случае подразумевает применение "Спутника Лайт" в качестве третьего укола для тех, кто полностью вакцинировался двумя инъекциями вакцины Pfizer."Спутник V" первой из вакцин против коронавируса применил гетерогенное бустирование ("вакцинный коктейль"), предполагающее использование двух разных аденовирусных векторов для двух инъекций (в отличие от других вакцин от коронавируса, использующих одну инъекцию дважды). "Всплеск случаев "дельта" инфекции в США и Израиле показывает, что мРНК-вакцины нуждаются в гетерогенном бустировании для усиления и продления иммунного ответа", - добавили в сообщении.В РФПИ ранее отмечали, что, согласно данным исследований Минздрава России, эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составила 83,1%.

https://ru.sputnik.md/20210727/minzdrav-rossii-odobril-sovmestnoe-ispytanie-vaktsin-astrazeneca-i-sputnik-layt-43271545.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

испытания, вакцинация