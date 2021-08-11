https://ru.sputnik.md/20210811/sputnik-v-snizhaet-risk-gospitalizatsii-tsentr-gamalei-43795706.html

"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи

"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи

"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи

2021-08-11T13:45+0300

2021-08-11T13:45+0300

2021-08-11T13:45+0300

коронавирус

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/06/34644357_0:85:2731:1621_1920x0_80_0_0_ce425dfa7f72547ce8cac6488720ff55.jpg

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Его цитирует РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире