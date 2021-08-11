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"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
2021-08-11T13:45+0300
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Его цитирует РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи

13:45 11.08.2021
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V”
В Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V” - Sputnik Молдова, 1920, 11.08.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Заместитель директора российского научного центра заявляет, что вакцина "Спутник V" снижает риск попадания в больницу в два десятка раз.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Его цитирует РИА Новости.

"Если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика: вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал Логунов журналистам.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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