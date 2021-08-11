https://ru.sputnik.md/20210811/sputnik-v-snizhaet-risk-gospitalizatsii-tsentr-gamalei-43795706.html
"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
2021-08-11T13:45+0300
2021-08-11T13:45+0300
2021-08-11T13:45+0300
коронавирус
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КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Вакцинация от коронавируса "Спутником V" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. Его цитирует РИА Новости.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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в мире
"Спутник V" снижает риск госпитализации - Центр Гамалеи
Заместитель директора российского научного центра заявляет, что вакцина "Спутник V" снижает риск попадания в больницу в два десятка раз.
КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik.
Вакцинация от коронавируса "Спутником V
" снижает в 20 раз вероятность госпитализации в случае заражения, заявил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов
. Его цитирует РИА Новости
.
"Если вы вакцинированы, это значит, отсюда простая арифметика: вероятность госпитализироваться у вас в 20 раз ниже, чем если вы не вакцинированы", - сказал Логунов журналистам.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".